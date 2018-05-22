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В отношении бывшего гендиректора "Беларусьфильма" возбуждено уголовное дело
23.05.2018 12:11 — Новости Общества | БT
Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Беларуси: "В январе 2014 года подозреваемый подписывает дополнительное соглашение о передаче российским представителям исключительного права на фильм, заведомо зная, что правообладателем фильма на тот момент являлось Министерство культуры Беларуси, и только после приемки акта принятия фильма киностудия получит безвозмездно исключительное право на него".
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Злоупотребление служебными полномочиями при использовании бюджетных средств. В отношении бывшего гендиректора "Беларусьфильма" Генеральная прокуратура...
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