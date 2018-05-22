В Гродно появится кафе-троллейбус с бесплатным интернетом. Но ездить будет пока по праздникам

В Гродно появится кафе-троллейбус. Необычный передвижной фургончик выйдет на улицы города совсем скоро — открытие приурочено к фестивалю национальных культур, который пройдет в Гродно с 1 по 3 июня, сообщает 015.by.





Сейчас завершаются работы по внешней отделке: на троллейбус наносят изображения Гродно. Кафе-троллейбус, который называется «Сустрэча», предложит своим посетителям бесплатный интернет, выпечку и кофе.









После фестиваля национальных культур кафе-троллейбус можно будет увидеть на других праздниках в городе.