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В Гродно появится кафе-троллейбус с бесплатным интернетом. Но ездить будет пока по праздникам
23.05.2018 13:07 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно появится кафе-троллейбус. Необычный передвижной фургончик выйдет на улицы города совсем скоро — открытие приурочено к фестивалю национальных культур, который пройдет в Гродно с 1 по 3 июня,
Сейчас завершаются работы по внешней отделке: на троллейбус наносят изображения Гродно. Кафе-троллейбус, который называется «Сустрэча», предложит своим посетителям бесплатный интернет, выпечку и кофе.
После фестиваля национальных культур кафе-троллейбус можно будет увидеть на других праздниках в городе.
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В Гродно появится кафе-троллейбус. Необычное передвижной фургончик выйдет на улицы города совсем скоро - открытие приурочено к фестивалю национальных культур,...
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