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В Минске проходит финал конкурса WorldSkills Belarus
23.05.2018 13:03 — Новости Общества | БT
Уже завтра будут известны имена тех, кто представит нашу страну на международном чемпионате в Казани. WorldSkills International пройдет в 2019 году.
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