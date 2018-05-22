Житель Новополоцка организовал подпольный цех по изготовлению мебели, сообщает Комитет госконтроля.

В финансовую милицию обратились три человека, которым новополочанин пообещал сделать встроенную мебель (кухни, шкафы-купе), взяв предоплату в долларах. Однако 31-летний мебельщик не торопился исполнять заказы или выполнял их некачественно, недостатки устранять отказывался. А вскоре и вовсе перестал отвечать на звонки возмущенных клиентов.

Подпольный мастер не давал заказчикам никаких документов, в том числе договоров, подтверждающих оплату. Когда началась проверка, мужчина отрицал и знакомство с клиентами, и выполнение для них каких-либо заказов.

Финансовая милиция установила 13 человек, которым новополочанин изготавливал мебель в последние три года. Его доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 37 тысяч рублей. Правоохранители обнаружили подпольный цех, где мужчина выполнял заказы, а также нашли поставщиков материалов.

Возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, составлено 13 протоколов за принятие валюты в качестве платежного средства.