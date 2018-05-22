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Житель Новополоцка подпольно делал мебель и "кидал" клиентов
23.05.2018 13:21 — Новости Общества | Tut.by
Житель Новополоцка организовал подпольный цех по изготовлению мебели,
В финансовую милицию обратились три человека, которым новополочанин пообещал сделать встроенную мебель (кухни, шкафы-купе), взяв предоплату в долларах. Однако 31-летний мебельщик не торопился исполнять заказы или выполнял их некачественно, недостатки устранять отказывался. А вскоре и вовсе перестал отвечать на звонки возмущенных клиентов.
Подпольный мастер не давал заказчикам никаких документов, в том числе договоров, подтверждающих оплату. Когда началась проверка, мужчина отрицал и знакомство с клиентами, и выполнение для них каких-либо заказов.
Финансовая милиция установила 13 человек, которым новополочанин изготавливал мебель в последние три года. Его доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 37 тысяч рублей. Правоохранители обнаружили подпольный цех, где мужчина выполнял заказы, а также нашли поставщиков материалов.
Возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, составлено 13 протоколов за принятие валюты в качестве платежного средства.
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31-летний мебельщик не торопился исполнять заказы или выполнял их некачественно, недостатки устранять отказывался. А вскоре и вовсе перестал отвечать на звонки...
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