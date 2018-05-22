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В Гомеле приступили к строительству гипермаркета "Корона", сдать обещают через год

23.05.2018 13:20 — Новости Общества | Tut.by  
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О намерениях построить в Гомеле «Корону» говорили еще лет девять назад. Была выбрана площадка, велись переговоры — но далее ничего не происходило.


Одна из сложностей состояла в том, что инвестору предстояло расселить жителей двух домов, а также переместить на новую площадку гаражный кооператив на 300 мест.

Но вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Место строительства оградили, на ограждении появился паспорт объекта.


Фото: vk.com/gomel_detka

Заказчиком выступает ООО «Табакинвест», генподрядчик — литовское ЗАО «АЛВОРА».

Сроки окончания работ — 19 июня 2019 года.

«Корона» — сеть торговых комплексов в Беларуси, являющихся филиалом ООО «Табак-Инвест», одного из лидеров сетевого ритейла страны. Его магазины открыты в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Солигорске, Бобруйске, Борисове и Барановичах.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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О намерениях построить в Гомеле "Корону" говорили еще лет девять назад. Была выбрана площадка, велись переговоры.
 
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