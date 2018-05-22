О намерениях построить в Гомеле «Корону» говорили еще лет девять назад. Была выбрана площадка, велись переговоры — но далее ничего не происходило.





Одна из сложностей состояла в том, что инвестору предстояло расселить жителей двух домов, а также переместить на новую площадку гаражный кооператив на 300 мест.

Но вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Место строительства оградили, на ограждении появился паспорт объекта.



Фото: vk.com/gomel_detka

Заказчиком выступает ООО «Табакинвест», генподрядчик — литовское ЗАО «АЛВОРА».

Сроки окончания работ — 19 июня 2019 года.

«Корона» — сеть торговых комплексов в Беларуси, являющихся филиалом ООО «Табак-Инвест», одного из лидеров сетевого ритейла страны. Его магазины открыты в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Солигорске, Бобруйске, Борисове и Барановичах.