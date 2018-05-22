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Новый постоянный координатор ООН в Беларуси поддержала усилия страны в достижении целей устойчивого развития
23.05.2018 13:33 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 23 мая. Новый постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий поддерживает усилия страны в достижении целей устойчивого развития (ЦУР). Об этом она заявила 22 мая на встрече с заместителем председателя Совета Республики Марианной Щеткиной, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
"Для нас это очень важное направление, и мы готовы содействовать вашей стране в этой работе", — подчеркнула Казана-Вишневецкий.
Щеткина отметила, что в конце мая планируется рассмотреть вопрос достижения целей устойчивого развития на заседании президиума правительства. "Итоги реализации первых программ по достижению ЦУР впечатляют. Мы сделали все, что планировали, и хотели бы двигаться дальше. Рассчитываем на вашу поддержку", — заявила она.
В целях достижения ЦУР важно объединить все заинтересованные стороны, в том числе привлечь гражданское общество, бизнес-организации, подчеркнула Щеткина. "Мы очень заинтересованы в участии частного сектора в этом процессе. Особое внимание необходимо уделять и работе с молодежью", — добавила вице-спикер. Основные направления работы по достижению ЦУР в Беларуси будут отражены в дорожной карте, проект которой сейчас проходит согласование, уточнила Щеткина.
"Идей у нас много. Это прежде всего организация работы национальной ассамблеи по ЦУР", — сказала парламентарий.
Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года была принята странами — членами ООН 25 сентября 2015 года. Документ включает 17 целей: ликвидация нищеты, голода, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, чистая вода и санитария, недорогая и чистая энергия, достойная работа и экономический рост, индустриализация, инновации и инфраструктура, уменьшение неравенства, устойчивые города и населенные пункты, ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем и экосистем суши, мир, правосудие и эффективные институты и партнерство в интересах устойчивого развития.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Новый постоянный координатор ООН в Беларуси поддержала усилия страны в достижении целей устойчивого развития
Минск, 23 мая. Новый постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий поддерживает усилия страны в достижении целей устойчивого развития (ЦУР). Об...
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