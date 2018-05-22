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Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Бешенковичском районе, в котором погиб дорожный рабочий

23.05.2018 12:13 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 23 мая. В Бешенковичах возбуждено уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей "МАЗ", в результате которого погиб дорожный рабочий.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, 22 мая в 11.25 56-летний водитель унитарного предприятия "Витебсквторчермет", управляя автомобилем "МАЗ-5340", двигался по автодороге Витебск — Минск. Возле деревни Бочейково врезался в стоявший на проезжей части "МАЗ-5337А2", осуществлявший дорожно-ремонтные работы. В грузовике, обозначенном соответствующими дорожными знаками и включенными проблесковыми маячками оранжевого цвета, находился 30-летний водитель филиала РУП "Витебскавтодор".

В результате столкновения "МАЗ" дорожников продвинулся вперед и совершил наезд на находившегося впереди транспортного средства мастера. От полученных телесных повреждений 47-летний мужчина скончался на месте. Водитель не пострадал. В момент аварии оба водителя были трезвы.

В отношении водителя автомобиля "МАЗ-5340" возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемый допрошен. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую и автотехнические экспертизы, выясняют обстоятельства аварии.

По указанию начальника УСК по Витебской области Владимира Шалухина уголовное дело принято к производству следственным управлением.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минск, 23 мая. В Бешенковичах возбуждено уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей "МАЗ", в результате которого погиб дорожный...
 
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