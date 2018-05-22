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Католические епископы обратились к Лукашенко с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от воинской службы семинаристам и священникам призывного возраста

23.05.2018 11:59 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 23 мая. Католические епископы Беларуси обратились к Александру Лукашенко с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от прохождения военной службы семинаристам и священникам призывного возраста.

В сообщении Конференции католических епископов в Беларуси отмечается, что уполномоченный по делам религий и национальностей направляет в Министерство обороны ходатайства о предоставлении отсрочки от призыва на срочную военную службу для священнослужителей и студентов высших духовных учебных заведений.

В августе 2017 года в ответ на запрос аппарата уполномоченного по делам религий и национальностей епархии католического костела в Беларуси подали соответствующую информацию для предоставления отсрочки на 2018 год священникам и студентам высших духовных учебных заведений. Однако в мае этого года семинаристы и священники призывного возраста начали получать повестки для прохождения срочной военной службы.

"В связи с этим, а также с учетом все еще недостаточного количества местных священников для работы в приходах Беларуси и принимая во внимание то, что в случае призыва студентов высшие духовные семинарии не смогут существовать, Конференция католических епископов в Беларуси обратилась к президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от прохождения воинской службы студентам-семинаристам и священникам призывного возраста", — отмечается в сообщении.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 мая. Католические епископы Беларуси обратились к Александру Лукашенко с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от прохождения военной...
 
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