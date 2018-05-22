Читаем детям о войне

Участниками мероприятия стали детские учреждения из России, Беларуси, Казахстана, Донецкого региона. К акции в библиотеке СШ № 18 была приурочены выставки «Война. Победа. Память» и «Дети-герои Великой Отечественной войны».

Школьный библиотекарь рассказала учащимся о суровых военных буднях наших солдат, девочке Тане Савичевой, которая выжила в блокадном Ленинграде, и многое другое. По окончании мероприятия в память обо всех, не вернувшихся с войны, была объявлена минута молчания.

Юлия СТАРОВОЙТОВА, библиотекарь