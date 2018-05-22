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Читаем детям о войне

23.05.2018 — Новости Общества | Единство  
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Участниками мероприятия стали детские учреждения из России, Беларуси, Казахстана, Донецкого региона. К акции в библиотеке СШ № 18 была приурочены выставки «Война. Победа. Память» и «Дети-герои Великой Отечественной войны».
Школьный библиотекарь рассказала учащимся о суровых военных буднях наших солдат, девочке Тане Савичевой, которая выжила в блокадном Ленинграде, и многое другое. По окончании мероприятия в память обо всех, не вернувшихся с войны, была объявлена минута молчания.
Юлия СТАРОВОЙТОВА, библиотекарь

 
 
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В СШ № 18 прошла IX Международная акция «Читаем детям о войне», инициированная Самарской областной детской библиотекой и посвященная Дню Великой Победы.
 
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