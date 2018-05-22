Взрыв на заводе в д.Королев Стан Минского района

Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства происшествия на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик (НПООО «Алкид») в д.Королев Стан Минского района.

Утром 22 мая в здании предприятия произошел взрыв, повлекший возгорание и повреждение рядом находящихся транспортных средств. На момент взрыва в производственном помещении находились работники. Четверо мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу, двое из которых в тяжелом состоянии.

После локализации пожара следователи с участием кспертов в области пожаро- и взрывотехники, сотрудников МЧС незамедлительно приступили к осмотру места происшествия.

По результатам проведенных первоначальных мероприятий Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности взрывоопасных работ, повлекшего по неосторожности причинение телесных повреждений (ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

В рамках уголовного дела допрашиваются свидетели, работники, должностные лица организации, производится выемка оборудования, документации, касающейся производственного процесса.

Следственные и процессуальные действия по установлению причин и обстоятельств произошедшего продолжаются.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног