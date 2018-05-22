﻿ К сведению населения!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К сведению населения!

23.05.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Полное наименование, сведения о месте нахождения каждого участвующего в реорганизации учреждения:
— учреждение здравоохранения «Борисовская инфекционная больница», место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Лопатина, 172, УНП 691908867, ОКПО 304565596000;
— учреждение здравоохранения «Борисовская больница №2», место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Лопатина, 170, УНП 691908882, ОКПО 304565656000.
Полное наименование, сведения о месте нахождения продолжающего деятельность в результате реорганизации учреждения:
— учреждение здравоохранения «Борисовская больница №2», место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Лопатина, 170, УНП 691908882, ОКПО 304565656000.
Форма реорганизации: присоединение.
В результате реорганизации в форме присоединения учреждение здравоохранения «Борисовская больница №2» будет являться правопреемником по всем правам и обязанностям учреждения здравоохранения «Борисовская инфекционная больница».
Способы связи с реорганизуемым учреждением:
почтовый адрес: 222514, г. Борисов, ул. Лопатина, 172;
электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Номера телефонов:
исполняющий обязанности главного врача учреждения здравоохранения «Борисовская инфекционная больница» — Лысковец Елена Генриховна — 72-39-06;
главный бухгалтер учреждения здравоохранения «Борисовская инфекционная больница» — Боровик Татьяна Анатольевна — 79-10-77;
юрисконсульт учреждения здравоохранения «Борисовская инфекционная больница» — Авхимович Татьяна Александровна — 79-10-75.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На основании решения Борисовского районного исполнительного комитета от 7 мая 2018 года №754 в срок до 1 июля 2018 года будет реорганизовано учреждение здравоохранения...
 
Новости дня
Новости общества
 
С 31 мая по 1 июля на Гомельщине будет установлен запрет на вылов сома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика