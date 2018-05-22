К сведению населения!

Полное наименование, сведения о месте нахождения каждого участвующего в реорганизации учреждения:
— учреждение здравоохранения «Борисовская инфекционная больница», место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Лопатина, 172, УНП 691908867, ОКПО 304565596000;
— учреждение здравоохранения «Борисовская больница №2», место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Лопатина, 170, УНП 691908882, ОКПО 304565656000.
Полное наименование, сведения о месте нахождения продолжающего деятельность в результате реорганизации учреждения:
— учреждение здравоохранения «Борисовская больница №2», место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Лопатина, 170, УНП 691908882, ОКПО 304565656000.
Форма реорганизации: присоединение.
В результате реорганизации в форме присоединения учреждение здравоохранения «Борисовская больница №2» будет являться правопреемником по всем правам и обязанностям учреждения здравоохранения «Борисовская инфекционная больница».
Способы связи с реорганизуемым учреждением:
почтовый адрес: 222514, г. Борисов, ул. Лопатина, 172;
электронная почта:
Номера телефонов:
исполняющий обязанности главного врача учреждения здравоохранения «Борисовская инфекционная больница» — Лысковец Елена Генриховна — 72-39-06;
главный бухгалтер учреждения здравоохранения «Борисовская инфекционная больница» — Боровик Татьяна Анатольевна — 79-10-77;
юрисконсульт учреждения здравоохранения «Борисовская инфекционная больница» — Авхимович Татьяна Александровна — 79-10-75.