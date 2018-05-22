К сведению населения!

Полное наименование, сведения о месте нахождения каждого участвующего в реорганизации учреждения:

— учреждение здравоохранения «Борисовская инфекционная больница», место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Лопатина, 172, УНП 691908867, ОКПО 304565596000;

— учреждение здравоохранения «Борисовская больница №2», место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Лопатина, 170, УНП 691908882, ОКПО 304565656000.

Полное наименование, сведения о месте нахождения продолжающего деятельность в результате реорганизации учреждения:

— учреждение здравоохранения «Борисовская больница №2», место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Лопатина, 170, УНП 691908882, ОКПО 304565656000.

Форма реорганизации: присоединение.

В результате реорганизации в форме присоединения учреждение здравоохранения «Борисовская больница №2» будет являться правопреемником по всем правам и обязанностям учреждения здравоохранения «Борисовская инфекционная больница».

Способы связи с реорганизуемым учреждением:

почтовый адрес: 222514, г. Борисов, ул. Лопатина, 172;

электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Номера телефонов:

исполняющий обязанности главного врача учреждения здравоохранения «Борисовская инфекционная больница» — Лысковец Елена Генриховна — 72-39-06;

главный бухгалтер учреждения здравоохранения «Борисовская инфекционная больница» — Боровик Татьяна Анатольевна — 79-10-77;

юрисконсульт учреждения здравоохранения «Борисовская инфекционная больница» — Авхимович Татьяна Александровна — 79-10-75.