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Гродненец делился в группе в социальной сети порнокартинками. Заведено уголовное дело
23.05.2018 14:54 — Новости Общества | Tut.by
22-летний житель Гродно делился с пользователями одной из групп в социальных сетях порнографическими фотографиями, которые находил в интернете. Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело,
Всего молодой человек успел поделиться с общественностью 31-ой картинкой.
Уголовное дело возбуждено по статье «изготовление и распространение порнографических материалов». Парню грозит арест, штраф или исправительные работы сроком до двух лет.
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22-летний житель Гродно делился с пользователями одной из групп в социальных сетях порнографическими фотографиями, которые находил в интернете. Сейчас в отношении...
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