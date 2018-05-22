Гродненец делился в группе в социальной сети порнокартинками. Заведено уголовное дело

22-летний житель Гродно делился с пользователями одной из групп в социальных сетях порнографическими фотографиями, которые находил в интернете. Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщает УВД.





Всего молодой человек успел поделиться с общественностью 31-ой картинкой.

Уголовное дело возбуждено по статье «изготовление и распространение порнографических материалов». Парню грозит арест, штраф или исправительные работы сроком до двух лет.