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В Пинском районе объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз и ливней

23.05.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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В Пинском районе объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз и ливней
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 23 мая, с 14.00 до 18.00 на большей части территории Пинского района и города Пинска ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Пинские синоптики подчеркнули, что неблагоприятные явления погоды сохранятся до конца дня.

 
 
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 23 мая, с 14.00 до 18.00 на большей части...
 
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