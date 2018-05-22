В Пинском районе объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз и ливней



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 23 мая, с 14.00 до 18.00 на большей части территории Пинского района и города Пинска ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Пинские синоптики подчеркнули, что неблагоприятные явления погоды сохранятся до конца дня.