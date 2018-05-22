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В Пинском районе объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз и ливней
23.05.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Пинские синоптики подчеркнули, что неблагоприятные явления погоды сохранятся до конца дня.
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 23 мая, с 14.00 до 18.00 на большей части...
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