Пропавшего в лесах Пинского района грибника ищут почти два года



Пинским РОВД разыскивается без вести пропавший Санюкович Николай Васильевич 07.01.1934 года рождения, уроженец г. Лунинца, проживавший по адресу: г. Лунинец, ул. Маяковского, д. 10.

26 сентября 2016 года пенсионер ушел за грибами в лес в районе урочища «Бритень» у деревни Березцы Пинского района и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 80-85 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие седые, глаза серые, брови седые, нос большой, губы тонкие.

Был одет: темно-серая куртка, черный свитер, темные штаны, резиновые сапоги зеленого цвета. При себе у грибника было полимерное ведро предположительно голубого цвета.

Просим граждан, имеющих какую-либо информацию о разыскиваемом, сообщить по телефонам: 139, 8-0165-31-70-25,

8-044-711-13-43, 8-029-111-28-89 или 102. Анонимность гарантируется.