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Пропавшего в лесах Пинского района грибника ищут почти два года
23.05.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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26 сентября 2016 года пенсионер ушел за грибами в лес в районе урочища «Бритень» у деревни Березцы Пинского района и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Приметы: на вид 80-85 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие седые, глаза серые, брови седые, нос большой, губы тонкие.
Был одет: темно-серая куртка, черный свитер, темные штаны, резиновые сапоги зеленого цвета. При себе у грибника было полимерное ведро предположительно голубого цвета.
Просим граждан, имеющих какую-либо информацию о разыскиваемом, сообщить по телефонам: 139, 8-0165-31-70-25,
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