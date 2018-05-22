"Зачем выпускникам ходить туда-сюда?" Минские власти рассказали, как пройдут выпускные

Ограничение выхода за территорию школ учеников во время выпускных вечеров продиктовано соображениями безопасности, заявила на пресс-конференции 23 мая начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец, сообщает БелаПАН .

Выпускные в Минске в этом году пройдут 9 июня, в основном, в зданиях школ. По согласованию с администрациями районов длиться они будут до 4−6 утра. Выход за территорию школ будет ограничен.

— Наша задача — чтобы состоялся праздник, чтобы никто не попал в неприятные ситуации. Зачем выпускникам ходить туда-сюда? Подышать воздухом они могут и на прилегающей территории учреждения, где проходит выпускной, — сказала Анна Рысевец. — Если с учеником что-то случится вне школы или он совершит противоправное действие, отвечать будет школа. Надо относиться к этому с пониманием.

По словам начальницы отдела, во время последних звонков и выпускных вечеров учителя, сотрудники МВД и МЧС работают в усиленном режиме. Кроме того, создаются родительские дружины, которые дежурят в учреждениях образования и помогают обеспечивать порядок.

— Не надо думать, что школа — это какая-то клетка. В случае если ребенку нужно по какой-то причине уйти после торжественной части выпускного домой, его законные представители должны сообщить в школу об этом заранее и написать заявление, — сообщила представитель Мингорисполкома. — В каких-то экстренных бытовых ситуациях выпускник или выпускница также могут покинуть праздник.

На вопрос о доступности алкоголя для выпускников Рысевец отметила, что в последние годы на выпускных вечерах в школах случаев употребления спиртных напитков не отмечалось.

— Разъяснительная работа о недопустимости присутствия алкоголя на праздничных мероприятиях проводится еще на этапе подготовки к ним. А алкоголь в учреждении образования — это, безусловно, ЧП, — подчеркнула она.

Что касается последнего звонка 30 мая, в этом году около 8 тысяч столичных выпускников (всего среднюю школу в Минске заканчивает 10 тысяч человек) приглашены в «Минск-Арену»

— Те школьники, которые ранее на этот день запланировали выездные экскурсионные мероприятия (их чуть более 2 тыс.), будут отмечать окончание учебного года по своей программе, — цитирует Анну Рысевец БелТА .

Впервые в Беларуси организовано такое крупное организованное мероприятие во время последнего звонка. Основной праздник начнется 30 мая, в 18.00, а с 16.00 возле «Минск-Арены» будет работать парк молодежных культур.