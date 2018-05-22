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Литовская сторона не нашла нарушений при досмотре в аэропорту белоруски, которой сделали эндоскопию
23.05.2018 15:39 — Новости Общества | Tut.by
Больше двух месяцев белорусская сторона ждала ответа на запрос о досмотре Ники Кошар в аэропорту Вильнюса, когда белоруске сделали эндоскопию. Ответ белорусское посольстве в Литве получило 22 мая.
— Литовская сторона подтвердила факт детального досмотра, в котором принимали участие и медицинские специалисты. Компетентные органы Литовской Республики обязаны проводить поверку прибывающих и убывающих лиц, перевозимых ими вещей, — комментирует TUT.BY пресс-секретарь посольства Беларуси в Литве Павел Слюнькин. — Госпожа Богдан (в паспорте у Ники Кошар другая фамилия. — Прим. TUT.BY) нами была об этом уведомлена. Посольство выражает готовность к оказанию дальнейшего консульского содействия нашей гражданке по данному происшествию в случае инициирования ею соответствующего разбирательства в установленном законодательством Литовской Республики порядке.
Литовская сторона не нашла никаких нарушений
— Я с самого начала не верила в справедливость. И ничего не ждала, — говорит TUT.BY Ника Кошар.
У белоруски есть право обратиться в суд в Литве, но для себя она решила оставить эту историю в прошлом.
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Больше двух месяцев белорусская сторона ждала, как литовцы прокомментируют досмотр Ники Кошар в аэропорту, когда белоруске сделали зндоскопию. Ответ белорусское...
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