Литовская сторона не нашла нарушений при досмотре в аэропорту белоруски, которой сделали эндоскопию

Больше двух месяцев белорусская сторона ждала ответа на запрос о досмотре Ники Кошар в аэропорту Вильнюса, когда белоруске сделали эндоскопию. Ответ белорусское посольстве в Литве получило 22 мая.



Ника Кошар

— Литовская сторона подтвердила факт детального досмотра, в котором принимали участие и медицинские специалисты. Компетентные органы Литовской Республики обязаны проводить поверку прибывающих и убывающих лиц, перевозимых ими вещей, — комментирует TUT.BY пресс-секретарь посольства Беларуси в Литве Павел Слюнькин. — Госпожа Богдан (в паспорте у Ники Кошар другая фамилия. — Прим. TUT.BY) нами была об этом уведомлена. Посольство выражает готовность к оказанию дальнейшего консульского содействия нашей гражданке по данному происшествию в случае инициирования ею соответствующего разбирательства в установленном законодательством Литовской Республики порядке.

Литовская сторона не нашла никаких нарушений при досмотре белоруски Ники Кошар. Напомним, история произошла 15 марта в аэропорту Вильнюса. Девушка летела из Перу с пересадкой в Амстердаме, а когда самолет приземлился в Вильнюсе, ее уже ждали таможенники . Оказалось, белоруску подозревают в контрабанде наркотиков. Как описала сама Ника, ее заставили подписать документы на литовском языке, отказались предоставлять адвоката и сперва отправили на рентген, затем — на эндоскопию. Наркотики не нашли, на прощание Нике Кошар сказали: «Извините за доставленные неудобства, приезжайте к нам еще».

— Я с самого начала не верила в справедливость. И ничего не ждала, — говорит TUT.BY Ника Кошар.

У белоруски есть право обратиться в суд в Литве, но для себя она решила оставить эту историю в прошлом.