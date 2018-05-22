Андрей Горбачев провел прием граждан

Сегодня прием граждан по личным вопросам провел председатель райисполкома Андрей Горбачев.

Вопросы, с которыми пришли жители города и района, касались разных сфер. Среди них — ремонт дорог, благоустройство, невыполнение долговых обязательств. Граждане просили помочь в разрешении жилищных проблем. Несколько обращений касалось темы обустройства наземного пешеходного перехода через железную дорогу в райцентре. Было разъяснено, что вопрос прорабатывается Правительством Республики Беларусь совместно с Министерством транспорта и коммуникаций и Белорусской железной дорогой. Окончательное решение пока не принято.

По каждому обращению председателем райисполкома были даны конкретные поручения руководителям соответствующих служб, а отдельные Андрей Горбачев взял под личный контроль.















