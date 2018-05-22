То двери хлопают, то музыка играет. Жители агрогородка в Полоцком районе 25 лет боятся привидения



Фото: Илья Бутов

Дом культуры расположен в старинном здании — бывшей усадьбе рода Лисовских, которые владели здешними землями в XVIII—XIX веках. Последней хозяйкой поместья, если верить архивным данным, была Мария Лисовская. Старожилы рассказывали, что она славилась своенравным характером: однажды заставила местных дровосеков нести десять километров огромные бревна за то, что те незаконно рубили лес.

После революции хозяйка покинула усадьбу. Опустевшую постройку большевики превратили в коммуну, правда, ненадолго: во время войны здесь разместился военный госпиталь, а после — интернат для инвалидов, находившийся тут вплоть до конца 1980-х. Затем несколько лет усадьба пустовала, и лишь в 1994 году сюда перебрались детская школа искусств и Дом культуры. Именно с этого момента и стала твориться что-то необъяснимое.

Первый директор Сильницкого СДК Лидия Колычева вспоминает инцидент, произошедший накануне открытия:

— К нам должна была пожаловать с проверкой комиссия из Полоцка, чтобы посмотреть готовность здания. Пока я отходила перекусить, гости приехали и даже успели осмотреть комнаты. Оставался только зрительный зал, в который они не могли попасть, потому что я заперла его перед уходом. Пришла, проворачиваю ключ в замке несколько раз, дверь не поддается. Мне на помощь пришел председатель нашего колхоза Евгений Кимстач, но и у него ничего не вышло. Примеру последовали остальные проверяющие, и тоже без результата. Подумали, что механизм сломался, да и разошлись. После отъезда делегации я снова попробовала попасть в зал, и, о чудо, дверь открылась без всяких проблем. Замок был в полном порядке, а тем самым ключом мы пользуемся до сих пор. Мистика, не иначе.

Дальше — больше. Работники Дома культуры начали постоянно слышать какие-то посторонние звуки: то шаги, когда в здании никого нет, то грохот бьющегося стекла и падающих предметов, то скрип дверей.



Бывший директор Сильницкого СДК Лидия Колычева и худрук Владимир Пискунов. Фото: Илья Бутов

Подобные звуки слышат практически все сотрудники. Например, художественный руководитель Владимир Пискунов как-то раз задержался на работе, чтобы привести в порядок документы. Около девяти часов вечера, когда в СДК уже никого не осталось, кто-то начал стучаться в кабинет. Худрук пригласил зайти неизвестного гостя, однако тот этого делать не спешил. Тогда Владимир сам направился к двери, но, открыв ее, никого не обнаружил. За такой короткий промежуток времени человек не смог бы незаметно покинуть здание. Тем более как только Владимир вернулся на место, в дверь снова постучали. Подобное повторилось еще несколько раз, но в коридоре так никого и не оказалось.

А как-то раз в Близницу приехали сантехники, чтобы проверить счетчики воды, которые находятся в подвале, но войти внутрь категорически отказались, ведь слухи о местном привидении уже давно вышли за рамки агрогородка. В итоге Лидия Михайловна пошла туда одна, и то, что она увидела, повергло ее в шок:

— Спускаюсь по лестнице, протягиваю руку к выключателю и отчетливо вижу перед собой белый силуэт, который издал звук «а-х-х». Несмотря на больные ноги, я так быстро побежала, что уже через несколько секунд оказалась на улице.

Почувствовала на себе присутствие потусторонних сил и Ольга Чобот — бывший библиотекарь, а ныне хозяйка музея «Бабін кут», который находится на втором этаже Дома культуры. Сельчанка говорит, что привидение начало преследовать ее с первого дня работы, а однажды ей даже удалось увидеть его тень: высокий и массивный силуэт. Правда, он быстро исчез. Следующая «встреча» произошла через полгода. Случилось это летом, когда Ольга Станиславовна спускалась за водой:

— У меня сложилось впечатление, что сзади кто-то идет, но, обернувшись, никого не заметила. Когда подходила ко второму лестничному пролету, ощутила чьи-то руки. Они так крепко меня сжали, что я даже не могла согнуться. Пока стояла как вкопанная, вспомнила: папа рассказывал, что в войну его бабушка топила печь деревянными крестами с кладбища. После этого у нее в доме завелись злые духи, и, чтобы прогнать их, она начинала сильно материться. Я, вспомнив об этом, выпалила все, что знала, и призрак меня отпустил.



«Призрачная тема» легла в основу создания собственной театральной постановки. Фото: Илья Бутов

По рассказам местных жителей, с непонятным встречались тут многие. Например, к преподавателю музыкальной школы Татьяне Куксенок полтергейст «ломился» на занятия в закрытые двери, а музыкант Сергей Воронов постоянно слышит игру на фортепиано, причем профессиональную, когда в здании никого нет.

Чей «дух» обитает в Доме культуры, сказать сложно. У каждого здесь своя гипотеза. Одни говорят, что это фантом пана Якова Лисовского, вторые — его дочери, наложившей на себя руки из-за несчастной любви. Кто-то считает, что привидение — не кто иной, как солдат-музыкант, который мог умереть в госпитале во время войны. Другие уверены — это дедушка-гармонист из дома-интерната для инвалидов, который играл для местной ребятни на балконе…

Что же до активности полтергейста, то больше всего он любит бедокурить на первом этаже. Особенно возле туалета, где когда-то находился морг. Сельчане говорят, что сюда уже даже приглашали священников, но изменений не произошло.

Специалисты из организации «Уфоком» проводили в здании исследования. Зафиксированные данные действительно намекают на наличие паранормальных явлений, но некоторые вещи вполне объяснимы. Например, всплеск микроволнового излучения, который мог возникнуть из-за некачественно проведенного заземления. Или звуки музыкальных инструментов, которые постоянно слышат местные работники. Этот факт объясняется влиянием контекстных факторов, развивающихся под воздействием рассказов других людей. По сути, банальное самовнушение.