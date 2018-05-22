В Беларуси у 324 тысяч человек проблемы со щитовидкой. Когда пора идти обследоваться

В Беларуси в 2017 году было зарегистрировано 324 тысячи пациентов с заболеваниями щитовидной железы. У нас в стране количество заболевших такое же, как и людей с сахарным диабетом. Медики рассказали, какое питание положительно влияет на работу щитовидной железы, и объяснили, кому стоит обследоваться.



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«Около 22 тысяч пациентов состоит на учете после операций из-за рака щитовидной железы»

За последние 20 лет в Беларуси в четыре раза реже стали выявлять такое заболевание щитовидной железы, как простой нетоксический зоб. Подъем заболеваемости был связан с аварией на Чернобыльской АЭС. Уменьшить количество тех, кто страдает простым нетоксическим зобом, удалось за счет масштабной йодной профилактики.

Однако, по статистике, количество остальных заболеваний щитовидной железы растет.

— Самый большой рост гипотиреоза. Это снижение функции работы щитовидной железы, снижение ее гормона. За последние 20 лет выявляемость выросла в восемь раз у взрослых, и в 16 раз — у детей, — рассказывает Ольга Салко, заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения.

По словам специалиста, также растет количество аутоимунных заболеваний щитовидной железы. Речь идет про диффузный токсический зоб, гипертериоз (повышение функции щитовидной железы. — Прим. TUT.BY) и различные формы тиреоидитов (болезнь, связанная с воспалением щитовидной железы. — Прим. TUT.BY). Например, выявляемость узлового зоба выросла на 25%.

По мнению Ольги Салко, рост количества заболевших связан в том числе и с тем, что диагностика стала более доступной. Но есть и другие факторы, например, использование и употребление эндокринных дизрапторов — это, например, пестициды, фталаты и так далее. Когда эти вещества попадают в организм, они связываются с рецепторами гормонов и нарушают работу эндокринных желез.

Татьяна Леонова, заведующая консультативно-диагностическим отделением тиреоидной патологии Минского городского клинического онкологического диспансера, отметила, что сегодня на учете после операций по поводу рака щитовидной железы в Беларуси состоит около 22 тысяч пациентов. Ежегодно медики у нас выявляют около 1100 случаев рака щитовидной железы. Среди них примерно 35 — у детей. У них, скорее всего, болезнь возникла случайно.

«Щитовидная железа не любит курения и дефицита белка»

Лариса Данилова, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии БелМАПО, обратила внимание, что в тройку стран, где чаще всего выявляют заболевания щитовидной железы, входят США, Южная Корея и Франция. При этом в Беларуси уровень заболеваемости практически такой же, как в Германии и Польше.

Почему именно эти страны являются лидерами такого рейтинга, однозначного мнения нет. По словам Ларисы Даниловой, все версии сейчас спекулятивны. Однако, в той же Франции и Южной Корее много атомных электростанций, а в США проводили наземные испытания ядерного оружия, и там в стоматологии часто применяют рентгенологические исследования. Нельзя сказать, что именно это повлияло, потому что с другой стороны, объяснением может быть и хороший скрининг заболеваний.

По словам эксперта, хорошо на работу щитовидной железы влияет здоровое питание, при этом пагубно — курение. С возрастом не стоит увлекаться салатами из морских водорослей, потому что может быть переизбыток йода, который также плохо сказывается на работе щитовидной железы.

— В Китае, например, есть регионы, где решается проблема не дефицита йода, а избыточного поступления из-за производств, — говорит Лариса Данилова.

Также щитовидная железа не любит дефицита белка, влияния антибиотиков и сульфаниламидных препаратов. По словам специалиста, если дети часто болеют, то оправдана индивидуальная профилактика препаратами стабильного йода. Кстати, йод из морского воздуха в организм не поступает.

Лариса Данилова рассказала, что планируя беременность, женщинам стоит проверить свой тиреоидный статус.

— Это должно быть обязательным. Нас не так много и нам очень важно, чтобы у нас были здоровые дети, — говорит она.

«Не надо массово делать УЗИ щитовидной железы»

Медики уверены, что для обследования щитовидной железы должны быть показания. Не надо делать УЗИ массово. Однако регулярно обследоваться стоит тем, кто входит в группу риска. При этом для каждого должен быть разработан индивидуальный план — как, когда и что делать.

Татьяна Леонова отметила, что в группу риска входят люди, которым на момент аварии было до 18 лет. Сначала врачи проводят пальпацию щитовидной железы, в зависимости от того, выявляют ли заболевание, разрабатывают план действий. Человеку, возможно, придется обследоваться раз в два-три года.

Также более пристальное внимание на себя должны обратить те, где в семье кого-то из родных оперировали по поводу рака щитовидной железы, и тем, у кого проводили лучевое лечение шеи.

Дополнительное обследование назначают, если ребенок отстает в росте, у девушки и женщины есть нарушения менструального цикла или проблемы с зачатием ребенка.