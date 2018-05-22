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АНОНС: «Детства счастливая пора»

23.05.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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План проведения праздника ко Дню защиты детей «Детства счастливая пора»

АНОНС: «Детства счастливая пора»

1 июня в городском парке

11.00 - открытие праздника, концерт детских творческих коллективов;

11.30 - 14.00 - работа творческих мастерских «Город мастеров», артплощадки «Здравствуй, лето!», туристско-спортивного городка «Олимпийские рекорды», игровой площадки «Сто затей для друзей», развлекательно-игровая программа «Детство - это смех и радость», выступление кукольного театра «Праменьчык», музейная игра «Собери пазл», демонстрация пожарной техники;

12.30 - показательные выступления служебных собак.

Приглашаем всех на праздник!

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В связи с проведением праздника ко Дню защиты детей 1 июня с 10.30 до 14.00 будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Балыша.

 

 
 
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План проведения праздника ко Дню защиты детей «Детства счастливая пора»
 
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