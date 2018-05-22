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АНОНС: «Детства счастливая пора»
23.05.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
План проведения праздника ко Дню защиты детей «Детства счастливая пора»
1 июня в городском парке
Приглашаем всех на праздник!
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В связи с проведением праздника ко Дню защиты детей 1 июня с 10.30 до 14.00 будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Балыша.
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План проведения праздника ко Дню защиты детей «Детства счастливая пора»
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