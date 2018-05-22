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Площадь Минска увеличилась за счет присоединения земель вблизи аэропорта

23.05.2018 16:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Изменены границы Минска и Смолевичского района из-за строительства второй взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта. Такой указ подписал президент, сообщает его пресс-служба.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В черту Минска включены расположенные в Смолевичском районе земельные участки общей площадью 158 га. В том числе 147 га — земли Национального аэропорта Минск и почти 11 га земель Смолевичского лесхоза. Все они войдут в состав Октябрьского района Минска.

Напомним, в сентябре это предложение было вынесено на общественное обсуждение. Ожидается, что новую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск введут в строй уже в этом году.

 
Теги: Минск
 
 
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Все они войдут в состав Октябрьского района Минска.
 
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