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Площадь Минска увеличилась за счет присоединения земель вблизи аэропорта
23.05.2018 16:18 — Новости Общества | Tut.by
Изменены границы Минска и Смолевичского района из-за строительства второй взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта. Такой указ подписал президент, сообщает его пресс-служба.
В черту Минска включены расположенные в Смолевичском районе земельные участки общей площадью 158 га. В том числе 147 га — земли Национального аэропорта Минск и почти 11 га земель Смолевичского лесхоза. Все они войдут в состав Октябрьского района Минска.
Напомним, в сентябре это предложение было
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Все они войдут в состав Октябрьского района Минска.
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