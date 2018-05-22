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В Минске летом будут закрывать общественные бани. Список адресов
23.05.2018 16:38 — Новости Общества | Tut.by
В Минске летом не будут работать общественные бани. О сроках закрытия и причинах сообщает агентство «
Общественные бани предприятия «Городские бани» поочередно закроются в летнее время: на пару недель из-за отключения воды и на несколько месяцев на ремонт.
При этом, как говорит директор предприятия Анатолий Марченко, отключение горячей воды в квартирах минчан не способствует существенному наплыву посетителей в бани.
— Вообще, в летний период посещаемость падает примерно на 40%: многие уезжают в отпуска, проводят время на дачах. Вместе с тем кампания по испытаниям и ремонту тепловых сетей сказывается на самих банях — они поочередно закрываются на две недели, а баня № 12 в 3-м переулке Можайского, 22, и банный комплекс «Сокол» на улице Березогорской, 7, — на два с небольшим месяца. За это время выполним в них косметические ремонты.
Временно закрываются:
— баня № 13 на ул. Багратиона, 55а — с 14 мая по 28 мая;
— баня № 7 на ул. Московской, 7а — с 14 июня по 28 июня;
— баня № 11 на ул. Нестерова, 9 — с 4 июля по 18 июля;
— БОК «Лазня» на ул. Марьевской, 5 — с 10 июля по 24 июля;
— баня № 3 на ул. Фабричной, 20а — с 25 июля по 8 августа;
— БК «Сокол» на ул. Березогорской, 7 — с 1 июня по 20 августа;
— баня № 12 в 3-м пер. Можайского, 22 — с 4 июня по 20 августа.
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Узнали, как долго не будут работать общественные бани и почему.
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