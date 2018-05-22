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В Минске летом будут закрывать общественные бани. Список адресов

23.05.2018 16:38 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске летом не будут работать общественные бани. О сроках закрытия и причинах сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Общественные бани предприятия «Городские бани» поочередно закроются в летнее время: на пару недель из-за отключения воды и на несколько месяцев на ремонт.

При этом, как говорит директор предприятия Анатолий Марченко, отключение горячей воды в квартирах минчан не способствует существенному наплыву посетителей в бани.

— Вообще, в летний период посещаемость падает примерно на 40%: многие уезжают в отпуска, проводят время на дачах. Вместе с тем кампания по испытаниям и ремонту тепловых сетей сказывается на самих банях — они поочередно закрываются на две недели, а баня № 12 в 3-м переулке Можайского, 22, и банный комплекс «Сокол» на улице Березогорской, 7, — на два с небольшим месяца. За это время выполним в них косметические ремонты.

Временно закрываются:

— баня № 13 на ул. Багратиона, 55а — с 14 мая по 28 мая;

— баня № 7 на ул. Московской, 7а — с 14 июня по 28 июня;

— баня № 11 на ул. Нестерова, 9 — с 4 июля по 18 июля;

— БОК «Лазня» на ул. Марьевской, 5 — с 10 июля по 24 июля;

— баня № 3 на ул. Фабричной, 20а — с 25 июля по 8 августа;

— БК «Сокол» на ул. Березогорской, 7 — с 1 июня по 20 августа;

— баня № 12 в 3-м пер. Можайского, 22 — с 4 июня по 20 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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