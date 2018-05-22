Профилактика отравлений грибами





Случаи отравления грибами имеют место не только в сезон сбора (самые грибные месяцы — август, сентябрь и октябрь), но и в весеннее время.

Плохое знание населением видового состава грибов, доверчивое отношение к каждому встреченному грибу на лесной тропе, вдоль автотрасс, на рынках влекут за собой порой непредсказуемые последствия: отравления грибами разной степени тяжести – от острых форм до смертельных исходов. А по своей тяжести острые отравления ядовитыми грибами занимают ведущее место среди всех небактериальных пищевых отравлений.

Ежегодно в республике регистрируются случаи отравления грибами. В 2017 году зарегистрировано 83 случая отравления грибами. Больше всего таких случаев произошло в Минске (37) и Могилевской области (14). В Гродненской области зарегистрировано 5 случаев, Брестской — 5, Гомельской — 9, Витебской — 7, Минской — 6. Всего пострадали 96 человек. В Октябрьском районе на протяжении 5 лет не регистрировались случаи отравления грибами,

Отравление может произойти от употребления в пищу консервированных и сушеных съедобных грибов (опята, сыроежки, боровики), которые в большинстве случаев имеет сходство с условно-съедобными и ядовитыми грибами, а также собранные сморчки и строчки, которые очень похожи, и появляются в одно и то же время — весной. Согласно последним данным строчки относятся не к условно-ядовитым грибам, как считалось раньше, а к ядовитым. Сморчки же можно употреблять только после предварительной обработки. Оба эти вида содержат опасный яд — гельвеловую кислоту. Кроме того, в строчках так же содержится сильный яд гиромитрин, который не разрушается и не переходит в отвар даже при длительном кипячении.

Для того чтобы избежать отравления грибами, необходимо соблюдать элементарные правила профилактики:

— собирать только известные грибы (существуют специальные атласы съедобных и ядовитых грибов);

— собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы;

— не пробовать подозрительные грибы на вкус;

— не собирать грибы вдоль дорог;

— обращать внимание на форму, внешнюю окраску, цвет мякоти до и после разреза гриба. Это поможет вам распознать ядовитые грибы, схожие по внешнему виду со съедобными;

— не нужно откладывать обработку грибов, так как этот продукт скоропортящийся;

— заготавливать впрок только молодые грибы;

— солить, сушить, мариновать каждый вид грибов отдельно;

— перед отвариванием тщательно мыть грибы от частичек песка и почвы;

— воду после отваривания обязательно сливать;

— никогда не покупать на рынке грибные консервы, герметично закрытые крышками в домашних условиях, а также сухие грибы, грибную икру и различные салаты с грибами.

Будьте бдительны и не забывайте, что Ваша жизнь и ваших близких в Ваших руках.

Государственное учреждение «Октябрьский районный центр

гигиены и эпидемиологии»