Меланома — это разновидность рака кожи





При ней происходит поражение пигментных клеток, расположенных в коже человека. Он встречается не так часто, как другие виды рака кожи, но наиболее опасен.

По данным Всемирной организации здравоохранения (далее ВОЗ), заболеваемость меланомой кожи за последние 50 лет возросла в 7 раз (со смертельным исходом в половине всех случаев). Ежегодно во всем мире регистрируется свыше 130000 случаев заболевания меланомой, более 60 тысяч человек погибают от злокачественных новообразований кожи в том числе меланомы – 48 000 человек.

В большинстве случаев заболевают лица среднего возраста, однако в последнее время всё чаще заболевание встречается у людей молодого возраста (от 20 до 30 лет). Женщины болеют меланомой в 2 раза чаще мужчин. Также в группе риска по данному типу рака кожи находятся люди со светлой кожей и волосами, голубыми и серыми глазами.

Самыми распространенными предшественниками меланомы являются невоидные новообразования кожи (невусы), однако меланома может появиться на коже любого здорового человека. Риск возникновения меланомы повышен, если среди близких родственников выявлялись случаи меланомы.

Одним из основных факторов риска развития меланомы является избыточное воздействие ультрафиолетового излучения. Специалисты ВОЗ предупреждают, что избыток солнечных лучей может быть опасен и даже смертелен. Чрезмерное пребывание на солнце в детском возрасте значительно повышает риск развития заболевания. Ожог, вызванный длительным пребыванием под солнцем, повышает риск развития меланомы более чем в 2 раза. ВОЗ подчеркивает тот факт, что искусственный загар, полученный с использованием специального оборудования, может привести к развитию рака кожи, что лица моложе 18 лет не должны посещать солярий.

Меры для снижения риска возникновения меланомы:

ограничивайте время нахождения на открытом воздухе под воздействием солнечных лучей, особенно с 11 часов утра до 17 часов, когда действие ультрафиолета наиболее выражено;

защищайте кожу с помощью одежды, головных уборов и ношения солнцезащитных очков;

используйте защитные крема с фактором защиты не менее 50 единиц в солнечные дни и не менее 15 единиц в облачные дни. Солнцезащитные крема нужно наносить на открытые участки кожи за 20-30 минут до выхода из дома, обработку кожи нужно повторять каждые 2 часа. Помните – это поможет снизить интенсивность воздействия солнечных лучей, но не предотвратит меланому;

забудьте о посещении солярия, где уровень ультрафиолетового излучения выше солнечного более чем в 20 раз;

не травмируйте кожу: мойтесь мягкой губкой, не выщипывайте волосы из родинок, избегайте ношения тесного белья.

Очень важно диагностировать меланому на ранних стадиях, когда она лучше поддается лечению. Для этого нужно ежемесячно проводить самообследование – осматривать кожу при хорошем освещении. Нужно осматривать все области тела, включая ладони подошвы, волосистую часть головы, уши, подногтевые зоны. Появление новых пятен на коже, изменение их размера, формы, ощущения (зуд, болезненность) или цвета являются поводом для проведения обследования. Необычная язва, уплотнение, пятно покрытое чешуйками или корками на коже могут оказаться признаком рака кожи или предопухолевым проявлением.

Признаки, которые помогут отличить обычную родинку от меланомы:

— ассиметрия (одна половинка родинки не соответствует другой);

— неровные, нечеткие, зазубренные границы;

— цвет родинок неодинаковый, имеет разнообразные оттенки: желтовато-коричневый, черный, иногда с участками красного, голубого и белого цвета;

— диаметр родинки обычно не превышает 6 миллиметров, выявляются меланомы размером от 3 миллиметров;

— приподнятость новообразования над окружающей кожей;

— изменение размеров, формы или цвета родинок, а также появление новых образований на коже.

Наличие каких-либо из перечисленных признаков является поводом для обращения к врачу.

Государственное учреждение «Октябрьский районный центр

гигиены и эпидемиологии»

Профилактика отравлений грибами

Случаи травления грибами имеют место не только в сезон сбора (самые грибные месяцы — август, сентябрь и октябрь), но и в весеннее время.

Плохое знание населением видового состава грибов, доверчивое отношение к каждому встреченному грибу на лесной тропе, вдоль автотрасс, на рынках влекут за собой порой непредсказуемые последствия: отравления грибами разной степени тяжести – от острых форм до смертельных исходов. А по своей тяжести острые отравления ядовитыми грибами занимают ведущее место среди всех небактериальных пищевых отравлений.

Ежегодно в республике регистрируются случаи отравления грибами. В 2017 году зарегистрировано 83 случая отравления грибами. Больше всего таких случаев произошло в Минске (37) и Могилевской области (14). В Гродненской области зарегистрировано 5 случаев, Брестской — 5, Гомельской — 9, Витебской — 7, Минской — 6. Всего пострадали 96 человек. В Октябрьском районе на протяжении 5 лет не регистрировались случаи отравления грибами,

Отравление может произойти от употребления в пищу консервированных и сушеных съедобных грибов (опята, сыроежки, боровики), которые в большинстве случаев имеет сходство с условно-съедобными и ядовитыми грибами, а также собранные сморчки и строчки, которые очень похожи, и появляются в одно и то же время — весной. Согласно последним данным строчки относятся не к условно-ядовитым грибам, как считалось раньше, а к ядовитым. Сморчки же можно употреблять только после предварительной обработки. Оба эти вида содержат опасный яд — гельвеловую кислоту. Кроме того, в строчках так же содержится сильный яд гиромитрин, который не разрушается и не переходит в отвар даже при длительном кипячении.

Для того чтобы избежать отравления грибами, необходимо соблюдать элементарные правила профилактики:

— собирать только известные грибы (существуют специальные атласы съедобных и ядовитых грибов);

— собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы;

— не пробовать подозрительные грибы на вкус;

— не собирать грибы вдоль дорог;

— обращать внимание на форму, внешнюю окраску, цвет мякоти до и после разреза гриба. Это поможет вам распознать ядовитые грибы, схожие по внешнему виду со съедобными;

— не нужно откладывать обработку грибов, так как этот продукт скоропортящийся;

— заготавливать впрок только молодые грибы;

— солить, сушить, мариновать каждый вид грибов отдельно;

— перед отвариванием тщательно мыть грибы от частичек песка и почвы;

— воду после отваривания обязательно сливать;

— никогда не покупать на рынке грибные консервы, герметично закрытые крышками в домашних условиях, а также сухие грибы, грибную икру и различные салаты с грибами.

Будьте бдительны и не забывайте, что Ваша жизнь и ваших близких в Ваших руках.

Государственное учреждение «Октябрьский районный центр

гигиены и эпидемиологии»