Возвращение солдата





В августе 2017 года недалеко от города Старая Русса (Новгородская область, Россия) участниками поисковой экспедиции были обнаружены останки 1 023 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Установлены имена только 178 красноармейцев. Среди них — белорус Леонтий Минович Ковалев, уроженец соседнего Бобруйского района. Опознали его по едва сохранившейся записке из смертного медальона.

Из боевых донесений известно, что военнослужащий 33-й стрелковой дивизии Леонтий Ковалев был убит в 1941 году и не вынесен с поля боя в районе населенного пункта Поддорье-Холм. На самом же деле солдат в своем последнем бою выжил, но был взят в плен и попал в лагерь военнопленных № 150, где и погиб в 1944 году.

В начале мая в музее города Старая Русса прошла церемония передачи останков красноармейца Ковалева заместителю председателя Бобруйского райисполкома Татьяне Воронко. Родственники найденного бойца проживают в Бобруйском и Глусском районах (в Глуске живет племянник по материнской линии Максим Григорьевич Метлов, который и поделился новостью с редакцией). Именно они решили перезахоронить останки дяди на старообрядческом кладбище недалеко от деревни Барановичи-3 Бобруйского района, где похоронены его родители. Церемония перезахоронения красноармейца, на которой присутствовали родные солдата, представители Бобруйского райисполкома, военного комиссариата, общественных организаций и трудовых коллективов, состоялась 16 мая.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

Фото с сайта tribunapracy.by