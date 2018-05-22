Будущее строить молодым: о новом заместителе председателя райисполкома Д.М. Зеневиче

Заметны перемены в руководящем корпусе Березовщины. На многие ответственные посты приходят лидеры нового поколения, люди достаточно молодые, но уже имеющие опыт управленческой и организаторской работы, вооруженные современными знаниями и владеющие новейшими технологиями. А самое главное, готовые все свои силы и способности посвятить родному региону, его развитию и процветанию.

Авторитетный и известный многим бригадир колхоза «Восход» Александр Петрович Куль, награжденный орденом Ленина за получение высоких урожаев, успел застать то время, когда его внук Д.М. Зеневич возглавил ОАО «Агрофирма «Малеч». Дедушка передал Дмитрию Михайловичу главную жизненную мудрость – ценить и уважать людей. Этим бесценным напутствием он и руководствуется в своей работе.

Подтверждением высокого авторитета руководителя сельхозпредприятия является тот факт, что в течение двух созывов сельчане избирали своего директора депутатом Малечского сельского Совета депутатов. Зеневич в полной мере оправдывал это высокое доверие людей.

– Дмитрий Михайлович всегда шел навстречу в решении проблем жителей нашего сельсовета, – говорит председатель Малечского сельисполкома Л.А. Соломянюк. – Оказывал помощь в посадке и обработке картофеля в полях севооборота, выделении сена и соломы для содержания скота в личных подсобных хозяйствах. Никогда не отказывал в продаже сельчанам молодняка. Помогал с транспортом для вывоза мусора с деревенского кладбища во время субботника и наведения там порядка. Одиноким жительницам д. Давыдовичи посодействовал в ремонте дымоходов и печей. А всех добрых дел не перечесть. Периодически проводил личный прием граждан, и люди могли прийти к нему за советом и помощью. Да и в целом он человек открытый и доброжелательный, несмотря на свою большую занятость и ответственность. У нас было полное взаимопонимание.

Уважая старших, а это было видно даже на примере личных добрых отношений с прежним руководителем И.Н. Данилевичем, Зеневич подобрал команду из числа хорошо зарекомендовавших себя и проявивших в деле молодых специалистов. Не боялся доверить им самые ответственные посты, и это еще больше окрыляло тех, кто приехал на село не просто отработать положенное время, а посвятить себя работе на земле.

В ОАО «Агрофирма «Малеч» качество пахоты выше всяких похвал, механизаторы и агрономы этому главному агротехническому приему уделяют основное внимание. Кадры в механизации сильные, с большим опытом. Да и три именных поля – Машерова Гора, космонавта В.В. Коваленка и Героя Социалистического Труда А.А. Цебрука – не позволяют работать спустя рукава. Добрая эта традиция сохраняется многие годы, как и конеферма с рысаками, и стадо благородных красавцев-оленей.

Осваивая новые технологии, агрофирма не побоялась взяться за производство семян кукурузы и в нынешнем году является единственным сельхозпредприятием района, где на эти цели посеяли 50 гектаров королевы полей. А в прошлом году здесь добились просто рекордного урожая – по 120 центнеров кукурузных початков с гектара. За этим показателем стоит старательный, кропотливый труд по соблюдению особой технологии. Понимая значимость государственной программы по выращиванию истинно белорусской культуры – льна, в хозяйстве выделили для этого площади Пружанскому льнозаводу.

В последние годы во время проведения осенних ярмарок не было равных ОАО «Агрофирма «Малеч», где не только удивляли со вкусом оформленное подворье, но и целая театрализованная программа. В ней были задействованы руководство сельисполкома, сельхозпредприятия и местной средней школы. А поскольку осень 2017 года была ознаменована 100-летием Октябрьской революции, то и антураж был этому под стать. Гостей ярмарки встречал В.И. Ленин на броневике, к нему пришли и ходоки – крестьяне из Малеча, грудь девушек и молодых людей в тужурках украшали красные банты. Директор агрофирмы читал стихи и приглашал отведать малечских деликатесов. Вся композиция была очень хорошо продумана, отрепетирована и представляла собой единое целое. С такой программой можно было и на гастроли отправиться. Так что у жюри выбора не было – малечской команде только первое место за инициативу, массовость и высокий исполнительский уровень. Да и участие в представлении самого руководителя агрофирмы прибавляло авторитета.



Осенняя ярмарка: члены жюри на агроусадьбе «Мальчуки».

Очень благодарны Д.М. Зеневичу переселенцы из Казахстана, агрофирма «Малеч» приняла несколько семей, обеспечив их всех работой и жильем.

– Большое спасибо Дмитрию Михайловичу за участие в моей судьбе, он помог мне и моим родным обрести надежную пристань. Мы с женой не знали, как и где нам начинать совместную жизнь. Директор ОАО «Агрофирма «Малеч» поверил в нас, помог с трудоустройством, выделил в Лукомере коттедж. Очень счастливы, что живем в Беларуси и работаем в таком сельхозпредприятии, – говорит главный агроном хозяйства В.Д. Карвацкий.

Зеневич оказывал большую поддержку местной молодежи, в том числе в развитии спорта.

Малеч – первый агрогородок района стал и местом проведения районных «Дожинок-2017». Сюда не раз приезжали многочисленные делегации, малечская земля с радостью принимала у себя профсоюзные форумы и выездные заседания.

– Наряду с чувством радости за карьерный рост Дмитрия Михайловича, нам очень жаль, что он ушел от нас. Да, предприятие у нас непростое, и обстановка сложная, но онумел ладить с людьми, доверять им. Столько молодежи за последнее время пришло в агрофирму, – отмечает главный экономист сельхозпредприятия А.М. Червяковский. – У Зеневича большой профессиональный опыт юридической, коммерческой, управленческой деятельности и плюс относительно молодой для руководителя возраст – есть куда стремиться, что доказывать. Знаю, что со времен работы в райисполкоме у него сохранились хорошие деловые отношения с коллегами по госслужбе и социальной сфере. Поэтому не стоит сомневаться, что здесь он приложит максимум усилий на благо Березовщины и будет полезен как управленец.

С таким мнением и доверием людей трудно не согласиться.

Фото Николая СИНКЕВИЧА и Степана ТЮШКЕВИЧА.

На фото в начале публикации: председатель Брестского облисполкома А.В. Лис, его первый заместитель Н.В. Токарь и Д.М. Зеневич (на снимке справа налево) в феврале 2017 года на ферме «Малеч».