В аэропорту задержан житель Турции, который незаконно отправлял земляков в ЕС под видом бизнесменов

В столичном аэропорту задержан 43-летний житель Турции, которого подозревают в организации незаконной миграции. По версии следствия, он помогал соотечественникам попасть в Европу, сообщает Госпогранкомитет.

На иностранца заведено уголовное дело об организации незаконной миграции группой лиц по сговору. Подозревают, что у него были сообщники.

По материалам дела, с мая по декабрь 2017 г. фигуранты организовали для соотечественников незаконный въезд и проживание в Беларуси, а затем выезд в Евросоюз.

«Злоумышленники оформляли людей соучредителями фирмы, зарегистрированной в Беларуси (…). На этих — уже якобы законных — основаниях последние и получали разрешения на временное пребывание и проживание в Беларуси, а в последующем и шенгенские визы. Основной же целью выходцев из Азии был выезд в страны Европейского союза», — рассказали в ведомстве.

Гражданин Турции помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.