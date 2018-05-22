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В аэропорту задержан житель Турции, который незаконно отправлял земляков в ЕС под видом бизнесменов
23.05.2018 17:16 — Новости Общества | Tut.by
В столичном аэропорту задержан 43-летний житель Турции, которого подозревают в организации незаконной миграции. По версии следствия, он помогал соотечественникам попасть в Европу,
На иностранца заведено уголовное дело об организации незаконной миграции группой лиц по сговору. Подозревают, что у него были сообщники.
По материалам дела, с мая по декабрь 2017 г. фигуранты организовали для соотечественников незаконный въезд и проживание в Беларуси, а затем выезд в Евросоюз.
«Злоумышленники оформляли людей соучредителями фирмы, зарегистрированной в Беларуси (…). На этих — уже якобы законных — основаниях последние и получали разрешения на временное пребывание и проживание в Беларуси, а в последующем и шенгенские визы. Основной же целью выходцев из Азии был выезд в страны Европейского союза», — рассказали в ведомстве.
Гражданин Турции помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
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Фигуранту грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
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