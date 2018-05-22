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"Все, кроме пострадавших, вышли на работу". Что происходит на заводе, где произошел взрыв
23.05.2018 17:23 — Новости Общества | Tut.by
Незадолго до трагедии завод «Алкид», где
Напомним, во вторник утром на предприятии «Алкид» в деревне Королев Стан Минского района
— Сегодня все, кроме пострадавших и тех, кто в отпуске, вышли на работу, — рассказывают на «Алкиде». — Офисное здание уцелело, здесь люди и работают.
Каждый занимается своим делом. Разгребать завалы еще не начинали. Не имеют права — «нам пока не дают самостоятельно убирать».
Вопросы о дальнейшей судьбе предприятия и о том, возможны ли здесь сокращения, никто не комментирует. «Пока все числятся, кто может тот работает», — отмечают на заводе. Трудятся тут люди в основном из Минска и Королева Стана. В Минском райисполкоме уточняют: производство небольшое, около 15 человек. В объявлении о продаже указано 20.
— В производственном цеху у нас задействовано пять человек, двое из них сейчас в отпуске, — продолжают на «Алкиде». — Оставшиеся трое во вторник в 8 утра, как обычно, вышли на работу, они и пострадали. Сегодня наши сотрудники поехали их навестить. Как они себя чувствуют, пока не известно. Утром, когда мы им звонили, сказали, что двое в реанимации. Один из них в тяжелом состоянии. Третьего человека перевели в обычную палату.
— А что с четвертым?
— Это директор, у него была повреждена кисть. Вчера он съездил в больницу, ему перевязали руку, и он вернулся.
— Состояние пациентов, которые находятся в отделении реанимации, тяжелое, —
Продолжат ли «Алкид» продавать, неизвестно. Человек, координаты которого указаны в объявлении о продаже, комментировать ситуацию отказался.
— Это не ко мне, — коротко ответил мужчина и положил трубку.
— Что будет с работниками, я пока не могу ответить. Вчера все произошло, а вы уже спрашиваете, — отмечает Ирина Головач, зампредседателя Минского районного исполнительного комитета. — Там небольшое предприятие, 15 человек. С директором мы пока не общались. Думаю, завод восстановят. О продаже у нас сведений нет.
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Незадолго до трагедии завод "Алкид", где произошел взрыв, выставили на продажу. В объявлении, размещенном на одной из интернет-площадок, указано: цена вопроса - 11,9...
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