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"Все, кроме пострадавших, вышли на работу". Что происходит на заводе, где произошел взрыв

23.05.2018 17:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Незадолго до трагедии завод «Алкид», где произошел взрыв, выставили на продажу. В объявлении, размещенном в интернете, указано: цена вопроса — 11,9 миллионов рублей. Что теперь будет с предприятием, никто не комментирует. В среду, на следующий день после ЧП, сотрудники завода вышли на работу.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, во вторник утром на предприятии «Алкид» в деревне Королев Стан Минского района произошел взрыв. Пострадали четыре человека, двое из них в реанимации. Возбуждено уголовное дело.

— Сегодня все, кроме пострадавших и тех, кто в отпуске, вышли на работу, — рассказывают на «Алкиде». — Офисное здание уцелело, здесь люди и работают.

Каждый занимается своим делом. Разгребать завалы еще не начинали. Не имеют права — «нам пока не дают самостоятельно убирать».

Вопросы о дальнейшей судьбе предприятия и о том, возможны ли здесь сокращения, никто не комментирует. «Пока все числятся, кто может тот работает», — отмечают на заводе. Трудятся тут люди в основном из Минска и Королева Стана. В Минском райисполкоме уточняют: производство небольшое, около 15 человек. В объявлении о продаже указано 20.

— В производственном цеху у нас задействовано пять человек, двое из них сейчас в отпуске, — продолжают на «Алкиде». — Оставшиеся трое во вторник в 8 утра, как обычно, вышли на работу, они и пострадали. Сегодня наши сотрудники поехали их навестить. Как они себя чувствуют, пока не известно. Утром, когда мы им звонили, сказали, что двое в реанимации. Один из них в тяжелом состоянии. Третьего человека перевели в обычную палату.

— А что с четвертым?

— Это директор, у него была повреждена кисть. Вчера он съездил в больницу, ему перевязали руку, и он вернулся.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Состояние пациентов, которые находятся в отделении реанимации, тяжелое, — передает слова заместителя главного врача больницы скорой медицинской помощи Минска Игоря Шиманского «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на ОНТ. — У одного из них площадь ожога большая, порядка 55%. Вот он наиболее тяжелый. Шансы на поправку есть. Но период лечения длительный, потребуются и пересадка кожи, и интенсивная терапия, само собой.

Продолжат ли «Алкид» продавать, неизвестно. Человек, координаты которого указаны в объявлении о продаже, комментировать ситуацию отказался.

— Это не ко мне, — коротко ответил мужчина и положил трубку.

— Что будет с работниками, я пока не могу ответить. Вчера все произошло, а вы уже спрашиваете, — отмечает Ирина Головач, зампредседателя Минского районного исполнительного комитета. — Там небольшое предприятие, 15 человек. С директором мы пока не общались. Думаю, завод восстановят. О продаже у нас сведений нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Незадолго до трагедии завод "Алкид", где произошел взрыв, выставили на продажу. В объявлении, размещенном на одной из интернет-площадок, указано: цена вопроса - 11,9...
 
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