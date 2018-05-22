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Минская милиция разыскивает интернетзависимого воспитанника детского дома

23.05.2018 17:22 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 23 мая. Первомайским РУВД Минска разыскивается 15-летний Даниил Сенников, который 14 мая в 13.30 при выписке из РНПЦ психического здоровья оттолкнул медсестру и убежал в неизвестном направлении.

В РНПЦ подросток проходил курс лечения, сообщает Первомайское РУВД. В настоящее время о его местонахождении ничего не известно.

Фото пропавшего размещено на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Даниил Сенников является воспитанником ГУО "Детский дом № 2 г. Минска" и уже неоднократно покидал учреждение образования и уходил в неизвестном направлении.

По информации милиции, подросток может находиться в ТЦ "Момо", "Галерея", "Галилео" или на железнодорожном вокзале. Несовершеннолетний просит у прохожих телефон с выходом в интернет, чтобы зайти на свою страничку в социальных сетях.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 мая. Первомайским РУВД Минска разыскивается 15-летний Даниил Сенников, который 14 мая в 13.30 при выписке из РНПЦ психического здоровья оттолкнул медсестру и...
 
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