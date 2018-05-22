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Лукашенко одобрил ряд международных договоров
23.05.2018 16:25 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 23 мая. Александр Лукашенко одобрил ряд международных договоров, сообщила пресс-служба президента.
Так, его указом утвержден договор между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года, подписанный в Минске 29 ноября 2017 года во время официального визита в Беларусь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
С подписанием указа Беларусь завершила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления договора в силу, пояснила пресс-служба.
Также Лукашенко соответствующим указом одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительствами Беларуси и Судана об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание.
Кроме этого белорусский президент соответствующим указом одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительствами Беларуси и Афганистана о военно-техническом сотрудничестве.
Государственный военно-промышленный комитет уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 23 мая. Александр Лукашенко одобрил ряд международных договоров, сообщила пресс-служба президента. Так, его указом утвержден договор между Республикой...
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