Неделю в Минске ищут 15-летнего детдомовца, который сбежал при выписке из медцентра

В столице ищут Даниила Сенникова, который еще 14 мая сбежал от медиков при выписке из медицинского центра. Об этом сообщает минская милиция.

15-летний подросток является воспитанником детского дома № 2, накануне он проходил лечение в РНПЦ психического здоровья на Долгиновском тракте, 152. В прошлый понедельник, примерно в 13.30, при выписке он оттолкнул медсестру и сбежал.

Подросток не раз уходил и раньше. Он может появится в крупных торговых центрах («Момо», «Галерея», «Галилео») или на железнодорожном вокзале; просить у людей мобильный, чтобы зайти на свою страницу в соцсетях.

Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Приметы: на вид 16 лет, рост 165−170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые зачесаны на правый бок. Был одет: темная куртка, серая рубашка, темные штаны. При себе имел рюкзак темного цвета.

Всех, кто знает о его возможном местонахождении подростка, просят сообщать в милицию по телефонам: 8 (017) 280−02−02, 8 (029) 681-85-07, 8 (017) 663−31−49 или 102.