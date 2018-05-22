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Во время выпускных и последних звонков в столице будут усилены меры безопасности
23.05.2018 18:02 — Новости Общества | БT
Во время проведения последних звонков и выпускных вечеров 30 мая и 9 июня в столице будет ограничена продажа алкоголя.
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Вручение удостоверений об окончании школ и гимназий пройдет 9 июня. Выпускные начнутся в 8 часов вечера и продлятся до 4-5 утра. В каждом учреждении образования...
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