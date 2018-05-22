В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министр сельского хозяйства Беларуси Леонид Заяц провел выездной прием в Слониме Проблемы трудоустройства, распределение молодых специалистов и вопросы технического оснащения учебных заведений. В Слониме сегодня выездной прием провел...

Количество записавшихся граждан оказалось не велико, что говорит о достаточно активной работе с населением местных органов власти. Вместе с тем по всем обращениям к министру были даны положительные ответы. К примеру, директор Жировичского аграрно-технического колледжа Вячеслав Апанович пришел на прием с просьбой о помощи в обновлении материально-технической базы своего учреждения. В колледже обучаются почти 600 человек. При этом не хватает современной энергонасыщенной техники. Леонид Заяц пообещал решить эту проблему в ближайшее время.