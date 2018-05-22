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«Наш лейтенант» из Карницы

23.05.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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«Наш лейтенант» из Карницы

После войны Александр Мартынович Василевский вернулся домой в Карницу на мотоцикле с коляской, привез патефон с пластинками и радиоприемник, который работал от батареек. Лейтенант в отставке Александр Василевский имел ранения и боевые награды, по состоянию здоровья он не мог участвовать в послевоенной трудовой жизни, а вот общественная жизнь в нем нуждалась, поэтому и избирали его в разные районные комиссии. Односельчане Александра Мартыновича с уважением называли «наш лейтенант».

Возле его дома, на котором висела табличка с указанием, что здесь живет участник Великой Отечественной войны, была длинная скамейка, на которую летними вечерами и по разным праздникам собирались соседи, сельчане. Это был своеобразный деревенский «пятачок», где разговаривали о жизни, иногда с гармошкой, песнями и танцами, и, конечно, вспоминали войну. И всегда в центре внимания был Мартыныч, а для нас, 10—15-летних мальчишек, дядя Саша. Мы с раскрытыми ртами слушали и даже представляли себя на месте тех, кто прошел дорогами войны, по-детски им завидовали. Мы знали все необыкновенные истории дяди Саши, но больше всего нас поражало, как этот высокий, огромного телосложения человек на своем мотоцикле выделывал уму непостижимые трюки, и тогда даже становилось жалко его передвижное средство, которому свойственно ломаться, с которого он почти не слезал.

Прошло время. Я, окончив среднюю школу, немного поработал на стройке, отслужил в армии и вернулся домой в деревню. Была весна 1970 года. Деревня готовилась к посадке картофеля. В один из дней я помогал двоюродному брату Юрию выбрасывать из хлева навоз. Поработав, решили перекурить. Вдруг открывается калитка и во двор входит Александр Мартынович. Был он чем-то взволнован. Молча, в знак приветствия, пожал нам руки и протянул мне конверт. Я достал листок с текстом и стал вслух читать: «Для увековечивания памяти бывшего командира взвода 3-го Особого гвардейского мотоциклетного полка Александра Мартыновича Василевского, погибшего в боях 10 декабря 1942 года около совхоза № 79 Суровиковского района Волгоградской области и там же похороненного, просим сообщить, кто из родных погибшего живой и где живет…» Письмо было подписано полковником Кузнецовым, бывшим сослуживцем Александра Мартыновича, и адресовано глусскому военкому, который и передал это послание.

Мы сидели и молчали в оцепенении: настолько неожиданной была информация. Я вдруг представил себе сидящего у забора на дубовой колоде огромного, как скала, нашего Мартыныча похороненным в братской могиле… Его фамилию, золотом сияющую на обелиске где-то под Волгоградом… По щекам «воскресшего» ветерана катились скупые слезы. Не иначе в памяти возник тот кровопролитный бой под Сталинградом, когда наши войска, перейдя в наступление, брали в кольцо дивизии Паулюса. На правом фланге шел в атаку взвод Александра Василевского. Атака развивалась успешно и стремительно. Потом был короткий, но сильный удар в грудь, а за ним — провал… Очнулся лейтенант Василевский только на третий день в госпитале. Ранение было серьезным: прострелено легкое. Видимо, тогда и посчитали его убитым. Но солдат выжил, вернулся в строй, чтобы продолжить изгнание врага с родной земли.

После первого ранения, а их было еще четыре, Александр Василевский воевал в составе 1-го Украинского фронта. Сначала освобождал нашу территорию, потом были Польша, Чехословакия и Германия. Ордена Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны и девять медалей (одна польская) и есть прямое следствие его боевой биографии.

Вот что сообщается на сайте «Подвиг народа в Великой Отечественной войне» об Александре Василевском: «Приказом Президиума Верховного Совета от 1 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявление при этом доблести и мужества орденом Красной Звезды награждается гвардии лейтенант Василевский Александр Мартынович, командир пулеметного взвода 7-го Отдельного Гвардейского мотоциклетного Львовского орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка. Во время боевых действий полка по окружению и уничтожению группировки противника в районе леса юго-зап. Моравкица 15—16.01.45 г. показал себя смелым, решительным и волевым командиром. В самых сложных условиях боя смело принимал решения и добивался их выполнения. Со своим взводом уничтожил до 100 солдат и офицеров, 2 станковых пулемета. Лично из автомата уничтожил 30 солдат и офицеров противника. Личным примером отваги и мужества воодушевлял бойцов на уничтожение противника».

В июне 1945 года лейтенант Александр Василевский был награжден орденом Александра Невского. И вот выписка из наградного листа: «В период боевых действий полка тов. Василевский показал себя смелым, решительным, тактически грамотным офицером. В боях с немецко-фашистскими захватчиками 26.04.45 года за ж/д ст. Нойзеддин он со взводом уничтожил до 100 солдат и офицеров, взято в плен до 40 солдат и 3 офицера противника. Лично огнем своего оружия уничтожил до 15 солдат и офицеров противника, проявив при этом отвагу и мужество».

Не меньшей наградой для Мартыновича был номер чехословацкого журнала «Правда» (подобие советского журнала «Огонек»), который он хранил, как ордена и медали. В освобожденной Братиславе он попал сначала в объектив фотокорреспондента Курта Райха, а потом и на обложку цветного издания. Широкий в плечах, статный и симпатичный старший лейтенант Василевский красовался со словацкими девочкой и мальчиком, которые сидели в коляске его мотоцикла. По своей доброте Александр Мартынович доверился, казалось бы, порядочному человеку, дав ему журнал. Журнал исчез неизвестно куда, и Мартыныч сильно переживал по этому поводу.

Мой земляк ушел из жизни, оставив о себе память как о Солдате и Человеке. Его фамилия и фотография есть в книге «Памяць. Глускі раён» среди тех, кто прошел фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны. А ведь его считали погибшим.

Валерий Василевский

 
 
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После войны Александр Мартынович Василевский вернулся домой в Карницу на мотоцикле с коляской, привез патефон с пластинками и радиоприемник, который работал от...
 
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