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Беларусь предлагает Китаю вместе создать космический спутник

23.05.2018 21:18 — Новости Общества | БT  
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Сегодня в Национальной академии наук Беларуси встречают почетных гостей - делегацию Академии наук Китая и ее главу - господина Бай Чуньли. Он без преувеличения входит в число самых авторитетных ученых мира, известен как специалист в области нанотехнологий. Чуньли является почетным членом 20 академий наук разных стран, в том числе и Беларуси.
 
 
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