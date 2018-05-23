В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь предлагает Китаю вместе создать космический спутник О перспективах совместного проекта по дистанционному зондированию земли сегодня шла речь в Минске. В Беларусь с официальным визитом впервые прибыл глава...

Сегодня в Национальной академии наук Беларуси встречают почетных гостей - делегацию Академии наук Китая и ее главу - господина Бай Чуньли. Он без преувеличения входит в число самых авторитетных ученых мира, известен как специалист в области нанотехнологий. Чуньли является почетным членом 20 академий наук разных стран, в том числе и Беларуси.