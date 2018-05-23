|
Беларусь предлагает Китаю вместе создать космический спутник
23.05.2018 21:18 — Новости Общества | БT
Сегодня в Национальной академии наук Беларуси встречают почетных гостей - делегацию Академии наук Китая и ее главу - господина Бай Чуньли. Он без преувеличения входит в число самых авторитетных ученых мира, известен как специалист в области нанотехнологий. Чуньли является почетным членом 20 академий наук разных стран, в том числе и Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О перспективах совместного проекта по дистанционному зондированию земли сегодня шла речь в Минске. В Беларусь с официальным визитом впервые прибыл глава...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)