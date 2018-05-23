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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего гендиректора "Беларусьфильма"
23.05.2018 21:35 — Новости Общества | БT
Дмитрий Брылев, замначальника отдела информации - официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси: "Киностудия могла лишь в ограниченном объеме контролировать расчет причитающегося ей дохода от проката фильма. Впоследствии гендиректор киностудии без учета экономического интереса передал российскому сопроизводителю на 10-летний срок все исключительные права на использования фильма. В результате незаконных действий руководителя киностудии белорусская сторона утратила возможность самостоятельно реализовывать права и получать доход от этого. В настоящее время права на показ фильма белорусские организации вынуждены приобретать".
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