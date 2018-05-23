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Более 300 участников проявили свои навыки и способности на чемпионате Беларуси WorldSkills
23.05.2018 21:30 — Новости Общества | БT
Подготовка началась еще полгода назад. Так как большинство участников - студенты, как раз в самый разгар учебного года пришлось каждый день после занятий оставаться еще на пару часов.
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Эти белорусы каждый в своем деле проявили свои навыки и способности на чемпионате Беларуси WorldSkills. Более 300 участников представили 37 профессий, в том числе повара,...
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