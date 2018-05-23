В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 300 участников проявили свои навыки и способности на чемпионате Беларуси WorldSkills Эти белорусы каждый в своем деле проявили свои навыки и способности на чемпионате Беларуси WorldSkills. Более 300 участников представили 37 профессий, в том числе повара,...

Подготовка началась еще полгода назад. Так как большинство участников - студенты, как раз в самый разгар учебного года пришлось каждый день после занятий оставаться еще на пару часов.