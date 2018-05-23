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Вопросы безопасности звучали сегодня в Бресте
23.05.2018 21:09 — Новости Общества | БT
Выездное заседание Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ продлится два дня. Члены комиссии также ознакомятся с оснащенностью и возможностями охраны рубежей на белорусско-польском участке границы.
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Вопросы безопасности не только глобальные, но и региональные звучали сегодня и в Бресте. Там проходит выездное заседание Постоянной комиссии Парламентской...
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