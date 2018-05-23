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Картина дня: конференция "Минского диалога", новые границы Минска и бегущий медведь
24.05.2018 07:00 — Новости Общества | БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 23 мая
Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 мая
Белорусская
Беларусь рассчитывает на
В целях реализации проекта по строительству в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил
Беларусь и Судан рассмотрят вопрос
Академии управления при Президенте Беларуси планируют предоставить
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посетил площадку III Республиканского конкурса профессионального мастерства
Три новых белорусско-китайских совместных предприятия по
Беларусь предложила России
Беларусь и Казахстан подписали
Ушел из жизни бывший министр внутренних дел БССР
Практически все гимназии Минска, за исключением трех, в новом учебном году будут набирать
Более 8 тыс. минских выпускников приглашены на республиканский праздник
Самый большой задекларированный в Минске
Единый
Известный аргентинец
Очевидец снял на камеру
Букеровской премии 2018 года удостоена писатель
СЕГОДНЯ
Анонсы на 24 мая
Форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" пройдет в Минске 23-25 мая. Мероприятие должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. В нынешнем форуме принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке и проведении XII Республиканского фестиваля национальных культур" (представители Министерства культуры Республики Беларусь, Республиканского центра национальных культур, Гродненского областного исполнительного комитета). Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О завершении учебного года и проведении выпускных экзаменов. Общественная безопасность при проведении торжественных мероприятий "Последний звонок". Вопросы организации детского отдыха и оздоровления в летний период" (представители Министерства образования Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь). Начало в 12.30.
В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Профилактика детского травматизма в преддверии летних каникул".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 25 мая
День Африки. Отмечается по решению ООН.
Международный день пропавших детей. Отмечается с 2002 года в странах Европейского союза по инициативе Европейского центра пропавших и подвергшихся сексуальному насилию детей.
85 лет назад родился Клим Ромуальд Иосифович, белорусский спортсмен (легкая атлетика, метание молота), заслуженный мастер спорта СССР (1964), заслуженный деятель физической культуры Беларуси (1971). Чемпион (1964) и серебряный призер (1968) Олимпийских игр. Чемпион (1966) и серебряный призер (1969) чемпионатов Европы. Обладатель Кубков Европы (1965, 1967). Умер в 2011 г.
80 лет назад родился Каризна Владимир Иванович, белорусский поэт, заслуженный деятель культуры Беларуси (2008). Работал на Белорусском радио, в журналах "Полымя", "Крыніца", издательстве "Юнацтва". Автор поэтических сборников "Край мой синеокий", "Журавлиный рассвет", "Шумят вербы..." и других, книг для детей. Свыше 200 его стихотворений положены на музыку белорусскими композиторами. Лауреат Государственной премии Беларуси (1996). Автор текста Государственного гимна Республики Беларусь.
130 лет назад родился Александров Анатолий Николаевич, российский композитор, народный артист СССР. Автор опер "Бэла", "Левша", симфоний, струнных квартетов, вокальной сюиты "Верность", романсов. Лауреат Государственной премии СССР (1951). Умер в 1982 г.
100 лет назад родилась Орлова Вера Марковна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Близнецы", "Солдат Иван Бровкин", "Двенадцать стульев" и др. Умерла в 1993 г.
100 лет назад родился Воинов Константин Наумович, российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист СССР. Поставил фильмы "Сестры", "Молодо-зелено", "Женитьба Бальзаминова", "Рудин" и др. Умер в 1995 г.
85 лет назад в Минске на базе Белорусской студии оперы и балета был основан Белорусский государственный театр оперы и балета (ныне Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь).
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