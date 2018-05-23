Огромный налог, тактичный МИД, папа-скандалист и нереальный Майкл Джексон - все за вчера

Доброе утро!

Еще немного, еще чуть-чуть — и выходны-ы-ы-ы-е! А пока давайте вспомним, чем страна и мир жили вчера.





ВАЖНОЕ

Мы посмотрели, как изменилась жизнь белорусов — зарплаты, пенсии, количество занятых, численность населения. И что видим? Наши люди стали чаще уезжать из страны, занятых в экономике становится меньше, предприятия продолжают терять работников — и многое другое .

МИД отреагировал на резонансное заявление МВД о ЛГБТ-флаге на британском посольстве. Владимир Макей отказался его комментировать, но заявил , что «любая структура, делая те или иные заявления, должна думать о последствиях».

В Минске бизнесмен уплатил рекордный подоходный налог — 7 млн рублей. Как вы думаете, кто? В принципе, всего 620 бизнесменов такого уровня могли бы заменить всех белорусов-налогоплательщиков!

Скандал на «Беларусьфильме»! В отношении бывшего гендиректора возбуждено дело из-за фильма «С 8 марта, мужчины» : тот почему-то взял и передал права на картину российской компании. А снимали-то его почти полностью за бюджетные деньги! И что получается? Российская сторона получила почти $ 3 млн от использования фильма «С 8 марта, мужчины», вложив в его создание $ 500 тыс., а Минкульт Беларуси и Национальная киностудия, затратив на создание фильма $ 1 млн, прибыли от использования фильма не получили и еще долго не получат.

Скоро в стране некому станет служить. Вот только не в армии, а Богу — в костелах. Местных священников для работы в приходах Беларуси и так не хватает, а семинаристы и священники призывного возраста начали получать повестки в армию! Католические бискупы Беларуси просят президента дать парням отсрочку .

Юлия Скрипаль впервые после отравления сделала заявление, попросив уважать их с отцом право на личную жизнь. «Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство». Так же девушка рассказала, как их лечили от отравления «Новичком» . Посольство России сразу потребовало встречи с Юлией, чтобы удостовериться, что она не удерживается против ее воли .





ПОПУЛЯРНОЕ

Говорят, что все «лакомые» места во власти занимают уроженцы Могилевщины. Не верьте — по крайней мере, в столице не так: мы тут «препарировали» минскую вертикаль, чтобы посмотреть, откуда родом все высокие столичные чиновники . Нет у нас никого из могилевских!

Смотрите, какой «нумизмат»! В отделение одного из наших банков вчера пришел мужчина и принес 8436 монет номиналом в 1 копейку . На счет, говорит, положите-ка! Машинка-сортировщик считала 15 минут.

Помните знаменитый трюк Майкла Джексона из клипа Smooth Criminal? Да-да, где он наклоняется под углом 45 градусов к земле. Так вот ученые пришли к выводу, что среднестатистический танцор не способен повторить это движение , не повредив позвоночник. Да и вообще, признаются они, танцевальные движения «короля поп-музыки» дали толчок новым исследованиям в травматологии.





Ой. Читатель, а ты точно не робот? А то недавно продавец автомобилей в США засомневался и заставил покупательницу подтвердить, что она не робот, с помощью системы reCAPTCHA. Обычно ее размещают на сайтах, чтобы защититься от ботов. Странность в том, что галочку девушке пришлось поставить от руки на бумаге. Зачем?!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вы тоже часто жалуетесь, что «положили здоровье на работе»? А если объективно — разве такое бывает? Мы решили выяснить, представители каких специальностей реально рискуют лишиться хорошего самочувствия, а то и жизни, выполняя свои трудовые обязанности, — и почему на это идут . «Предпочитают работать, например, на старом тракторе без кондиционера, чем пересесть на новую технику в комфортные условия, но лишиться компенсаций».

Вот и папа, устроивший скандал в борисовской школе, говорит, что просто перенервничал на работе. Вчера его судили за хулиганство : мужчина пришел на совет профилактики в школу, куда его вызвали обсудить поведение сына, но разговора не получилось — папа бросал стул, пытался опрокинуть стол на учителей, поцарапал табличку на кабинете, сломал ручку двери. Теперь, конечно, раскаивается.

Вчера встретились с мамой японского художника, который 1 год и 9 месяцев провел в белорусской тюрьме. В сентябре 2016-го его задержали в минском аэропорту, а после за незаконное перемещение оружия приговорили к 4,5 года лишения свободы. Как его мама боролась за его освобождение! «Даичи вез с собой просто сувенирные вещи для своего дела. Возможно, он допустил ошибку. Но за эту ошибку четыре с половиной года — это чересчур». И все у них получилось !

Очень смешная новость из культурной сферы. Закончился конкурс на проведение «Лiстапада». И на него подали всего одну заявку . ОДНУ. Да и там не все гладко.

Зато смотрите, какая красота! Наш фотограф сделал серию черно-белых фотоснимков белорусских балерин. Как танцовщицы проводят свои репетиционные будни, как следят за собой и как тренируются — в этом материале .

Если же вы совсем не балерина, но красивую фигуру тоже хочется, обратите внимание на уличные тренажеры, которые устанавливают в парках и на набережных, во дворах школ и домов. Говорят, и на них можно отлично поработать — хоть, конечно, большую бицуху не накачаешь.

Все новости среды, 23 мая





Кстати. Если вы давно не были в ресторане, то вот прекрасная возможность: сегодня в столице стартует новый гастрофест — на тему крафта. Сеты можно попробовать в 20 заведениях столицы. Стоимость каждого из них — 20 рублей. Приятного аппетита!

Ваша редакция