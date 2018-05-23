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Огромный налог, тактичный МИД, папа-скандалист и нереальный Майкл Джексон - все за вчера

24.05.2018 07:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Еще немного, еще чуть-чуть — и выходны-ы-ы-ы-е! А пока давайте вспомним, чем страна и мир жили вчера.


ВАЖНОЕ

Мы посмотрели, как изменилась жизнь белорусов — зарплаты, пенсии, количество занятых, численность населения. И что видим? Наши люди стали чаще уезжать из страны, занятых в экономике становится меньше, предприятия продолжают терять работников — и многое другое.

МИД отреагировал на резонансное заявление МВД о ЛГБТ-флаге на британском посольстве. Владимир Макей отказался его комментировать, но заявил, что «любая структура, делая те или иные заявления, должна думать о последствиях».

В Минске бизнесмен уплатил рекордный подоходный налог — 7 млн рублей. Как вы думаете, кто? В принципе, всего 620 бизнесменов такого уровня могли бы заменить всех белорусов-налогоплательщиков!

Скандал на «Беларусьфильме»! В отношении бывшего гендиректора возбуждено дело из-за фильма «С 8 марта, мужчины»: тот почему-то взял и передал права на картину российской компании. А снимали-то его почти полностью за бюджетные деньги! И что получается? Российская сторона получила почти $ 3 млн от использования фильма «С 8 марта, мужчины», вложив в его создание $ 500 тыс., а Минкульт Беларуси и Национальная киностудия, затратив на создание фильма $ 1 млн, прибыли от использования фильма не получили и еще долго не получат.

Скоро в стране некому станет служить. Вот только не в армии, а Богу — в костелах. Местных священников для работы в приходах Беларуси и так не хватает, а семинаристы и священники призывного возраста начали получать повестки в армию! Католические бискупы Беларуси просят президента дать парням отсрочку.

Юлия Скрипаль впервые после отравления сделала заявление, попросив уважать их с отцом право на личную жизнь. «Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство». Так же девушка рассказала, как их лечили от отравления «Новичком». Посольство России сразу потребовало встречи с Юлией, чтобы удостовериться, что она не удерживается против ее воли.


ПОПУЛЯРНОЕ

Говорят, что все «лакомые» места во власти занимают уроженцы Могилевщины. Не верьте — по крайней мере, в столице не так: мы тут «препарировали» минскую вертикаль, чтобы посмотреть, откуда родом все высокие столичные чиновники. Нет у нас никого из могилевских!

Смотрите, какой «нумизмат»! В отделение одного из наших банков вчера пришел мужчина и принес 8436 монет номиналом в 1 копейку. На счет, говорит, положите-ка! Машинка-сортировщик считала 15 минут.

Помните знаменитый трюк Майкла Джексона из клипа Smooth Criminal? Да-да, где он наклоняется под углом 45 градусов к земле. Так вот ученые пришли к выводу, что среднестатистический танцор не способен повторить это движение, не повредив позвоночник. Да и вообще, признаются они, танцевальные движения «короля поп-музыки» дали толчок новым исследованиям в травматологии.


Ой. Читатель, а ты точно не робот? А то недавно продавец автомобилей в США засомневался и заставил покупательницу подтвердить, что она не робот, с помощью системы reCAPTCHA. Обычно ее размещают на сайтах, чтобы защититься от ботов. Странность в том, что галочку девушке пришлось поставить от руки на бумаге. Зачем?!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вы тоже часто жалуетесь, что «положили здоровье на работе»? А если объективно — разве такое бывает? Мы решили выяснить, представители каких специальностей реально рискуют лишиться хорошего самочувствия, а то и жизни, выполняя свои трудовые обязанности, — и почему на это идут. «Предпочитают работать, например, на старом тракторе без кондиционера, чем пересесть на новую технику в комфортные условия, но лишиться компенсаций».

Вот и папа, устроивший скандал в борисовской школе, говорит, что просто перенервничал на работе. Вчера его судили за хулиганство: мужчина пришел на совет профилактики в школу, куда его вызвали обсудить поведение сына, но разговора не получилось — папа бросал стул, пытался опрокинуть стол на учителей, поцарапал табличку на кабинете, сломал ручку двери. Теперь, конечно, раскаивается.

Вчера встретились с мамой японского художника, который 1 год и 9 месяцев провел в белорусской тюрьме. В сентябре 2016-го его задержали в минском аэропорту, а после за незаконное перемещение оружия приговорили к 4,5 года лишения свободы. Как его мама боролась за его освобождение! «Даичи вез с собой просто сувенирные вещи для своего дела. Возможно, он допустил ошибку. Но за эту ошибку четыре с половиной года — это чересчур». И все у них получилось!

Очень смешная новость из культурной сферы. Закончился конкурс на проведение «Лiстапада». И на него подали всего одну заявку. ОДНУ. Да и там не все гладко.

Зато смотрите, какая красота! Наш фотограф сделал серию черно-белых фотоснимков белорусских балерин. Как танцовщицы проводят свои репетиционные будни, как следят за собой и как тренируются — в этом материале.

Если же вы совсем не балерина, но красивую фигуру тоже хочется, обратите внимание на уличные тренажеры, которые устанавливают в парках и на набережных, во дворах школ и домов. Говорят, и на них можно отлично поработать — хоть, конечно, большую бицуху не накачаешь.

Все новости среды, 23 мая


Кстати. Если вы давно не были в ресторане, то вот прекрасная возможность: сегодня в столице стартует новый гастрофест — на тему крафта. Сеты можно попробовать в 20 заведениях столицы. Стоимость каждого из них — 20 рублей. Приятного аппетита!

Ваша редакция

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Еще немного, еще чуть-чуть - и выходны-ы-ы-ы-е! А пока давайте вспомним, чем страна и мир жили вчера.
 
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