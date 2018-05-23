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Огромный налог, тактичный МИД, папа-скандалист и нереальный Майкл Джексон - все за вчера
24.05.2018 07:57 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Еще немного, еще чуть-чуть — и выходны-ы-ы-ы-е! А пока давайте вспомним, чем страна и мир жили вчера.
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Мы посмотрели, как изменилась жизнь белорусов — зарплаты, пенсии, количество занятых, численность населения. И что видим? Наши люди стали чаще уезжать из страны, занятых в экономике становится меньше, предприятия продолжают терять работников —
МИД отреагировал на резонансное заявление МВД о ЛГБТ-флаге на британском посольстве. Владимир Макей отказался его комментировать, но
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Скандал на «Беларусьфильме»! В отношении бывшего гендиректора
Скоро в стране некому станет служить. Вот только не в армии, а Богу — в костелах. Местных священников для работы в приходах Беларуси и так не хватает, а семинаристы и священники призывного возраста начали получать повестки в армию! Католические бискупы Беларуси
Юлия Скрипаль впервые после отравления сделала заявление, попросив уважать их с отцом право на личную жизнь. «Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство». Так же девушка рассказала,
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Смотрите, какой «нумизмат»! В отделение одного из наших банков вчера пришел мужчина и
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Ой. Читатель, а ты точно не робот? А то недавно продавец автомобилей в США засомневался и заставил покупательницу подтвердить, что она не робот, с помощью системы reCAPTCHA. Обычно ее размещают на сайтах, чтобы защититься от ботов. Странность в том, что галочку девушке пришлось поставить от руки на бумаге.
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Вот и папа, устроивший скандал в борисовской школе, говорит, что просто перенервничал на работе.
Вчера встретились с мамой японского художника, который 1 год и 9 месяцев провел в белорусской тюрьме. В сентябре 2016-го его задержали в минском аэропорту, а после за незаконное перемещение оружия приговорили к 4,5 года лишения свободы. Как его мама боролась за его освобождение! «Даичи вез с собой просто сувенирные вещи для своего дела. Возможно, он допустил ошибку. Но за эту ошибку четыре с половиной года — это чересчур».
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Если же вы совсем не балерина, но красивую фигуру тоже хочется, обратите внимание на уличные тренажеры, которые устанавливают в парках и на набережных, во дворах школ и домов.
Кстати. Если вы давно не были в ресторане, то вот прекрасная возможность:
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Доброе утро! Еще немного, еще чуть-чуть - и выходны-ы-ы-ы-е! А пока давайте вспомним, чем страна и мир жили вчера.
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