"Кричал "ура" на всю поликлинику". Как пенсионер из Жодино выиграл квартиру в Минске

«Из кукурузы получился вкусный салат, а баночку из-под нее я сохранил, будет теперь как реликвия», — улыбается победитель 68-го розыгрыша «Удачи в придачу!» Михаил Шпак. Много лет пенсионер жил в общежитии в Жодино, а благодаря счастливому случаю к своему семидесятилетию стал обладателем однокомнатной квартиры в столичной новостройке. Вместе с сетью магазинов « Евроопт » мы продолжаем проект « По следам удачи », где рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

Учился на медика, а стал… строителем

Михаил Михайлович встречает нас около подъезда своего нового дома: беспокоится, чтобы не заблудились.





― Квартира на пятом этаже, но в лифте нужно нажимать цифру «шесть», — предупреждает победитель. — Хорошо, что не слишком высоко, а то смотрю на эти огромные новостройки и думаю: как люди не боятся на последних этажах жить?..





Назвать себя удачливым мужчина не решается, но признается, что в 70-е годы выиграл в лотерею ДОСААФ мотоцикл.

― Правда, забрал приз деньгами. У меня тогда и свой мотоцикл был, причем получше ― «Урал». Я вообще по молодости машинами увлекался, — вспоминает пенсионер.

Михаил Михайлович родом из Клецка, несколько лет жил в Минске, в Серебрянке, а в Жодино попал по работе.





― Мы с моим хорошим другом закончили школу с отличием и единственные со всего класса поступили в столицу в медицинский университет: он на хирурга, а я ― на акушера-гинеколога. Однако обстоятельства сложились так, что на третьем курсе мне пришлось уйти. Я мог бы работать фельдшером скорой помощи, но в итоге закончил строительный факультет в Бресте. Мне очень нравилась моя профессия, ведь строить ― значит давать людям уют, — говорит пенсионер. — По жизни много приходилось крутиться. Помню, одно время возил товары в Польшу, а на вырученные деньги покупал жене дорогие подарки.

Когда Михаил Михайлович разошелся с супругой, на раздел имущества он не подавал и оставил ей трехкомнатную квартиру, а сам перебрался в общежитие, которое ему выделили на работе. Сейчас у мужчины двое взрослых детей ― Александр и Людмила, сын живет в Солигорске, а дочь ― в Клецке.





― Мне по завещанию от родителей досталась двухкомнатная квартира в Барановичах — я оформил на нее дарственную дочке и ей же построил квартиру через кооператив в Клецке. Сыну сделал коттедж. Так что все дети и внуки обеспечены. А теперь квартира есть и у меня, — улыбается победитель.

А не так давно мужчина купил себе под Клецком еще и дачу.

― У меня там большой деревянный дом, есть и печь, и сарай, и качели садовые ― все сделал сам.

«Мясо замариновал, взял „дипломат“ — и на природу!»

В общежитии Михаил Михайлович жил больше 30 лет. Из Жодино в Минск пенсионер добирается на электричке: остановка как раз виднеется с балкона новой квартиры.

― Условия в общежитии хорошие, комната просторная. Сейчас там делают ремонт: меняется канализация, система отопления.





Спрашиваем у Михаила Михайловича, чем он будет заниматься после переезда в столицу.

― Здесь же как раз рядом озеро ― буду на рыбалку ходить. А еще на велосипеде кататься. Я все мечтаю купить себе трехколесный электрический. В нем зарядки на 100 километров хватает, он мощный, легко на подъем ехать, а еще багажник большой ― все рыбацкие снасти поместятся! Тут можно на природе шашлыки готовить. Вот я недавно сделал себе раскладной мангал, по виду похожий на дипломат. Теперь мясо замариновал, взял «дипломат» и пошел отдыхать, — шутит Михаил Михайлович. — Правда, сейчас я на диете. Не ем ничего жареного, только отварное. Стараюсь меньше кушать картошку и рис ― в них содержится крахмал. Зато овсянку и перловку часто готовлю. Стараюсь держать себя в форме. Пока у меня неплохо получается ― стометровку могу без проблем пробежать.





Сейчас физической подготовке Михаила Михайловича можно только позавидовать, но раньше у мужчины были серьезные проблемы со здоровьем.

― Больше полугода я лежал в больнице, перенес семь операций на желудке и кишечнике, после чего весил всего 60 кг. Заново учился ходить и есть. Долгое время у меня не было аппетита — за день мог съесть два перепелиных яйца и чайную ложку сметаны. После больницы поехал к сестре в деревню на «реабилитацию». Там она заколола кабанчика, и я в момент набрал вес, — шутит пенсионер.





«Хочу встретиться с «Мисс Беларусь»

Пенсионер признается, что одно из любимых его занятий — путешествовать.

― Помню, когда я работал в Клецке, нас отправили в двухнедельный круиз. Мы побывали в Турции, Греции, Испании, Марокко и на Канарских островах. Правда, чтобы туда поехать, мне пришлось оформить партийный билет, — смеется Михаил Михайлович. — Я много где бывал, даже в Дубай и Шарм-эль-Шейх ездил. Везде хорошо, потому что «все включено». Ну, а если серьезно, конечно же, дома лучше.





Запомнилось пенсионеру его недавнее путешествие в Болгарию.

― На таком транспорте я ездил по Солнечному берегу, — показывает Михаил Михайлович фотографию кареты, запряженной лошадьми. — А в отеле у меня был номер с шикарным видом на море. Я считаю, что жить нужно красиво, и обязательно делать снимки на память. Например, у меня с поездок есть целый альбом.

Выигрыш от «Евроопта» для Михаила Михайловича почти совпал с важной датой.

― В прошлом году отмечал свой день рождения в Болгарии, а в этот раз ― в новой квартире, — радостно говорит мужчина. — Так совпало, что в июне юбилей не только у меня, но и у моего зятя: ему исполняется 50, а мне ― 70. Квартира ― просто невероятный подарок! Кстати, можно сказать, что его мне сделала сама «Мисс Беларусь» Мария Василевич (девушка разыгрывала главный приз в 68-м туре «Удачи в придачу» — прим. TUT.BY). Очень хотелось бы с ней увидеться, вручить букет цветов и сказать огромное «спасибо».





В «Удача в придачу!» пенсионер играет уже два года и до этого ни разу никаких призов не получал.

― Представляете, даже шоколадку за все время не выиграл, а тут ― квартира! — радуется Михаил Михайлович. — Я был на приеме у врача, и вдруг из студии звонит Дмитрий Кохно и сообщает о выигрыше. Конечно, сначала я принял это за шутку, но уже через пару минут закричал «ура» на всю поликлинику. Поздравления не кончаются: до сих пор знакомые звонят.

Уже совсем скоро Михаил Михайлович будет начинать в новой квартире ремонт.



Общежитие, в котором Михаил Михайлович прожил 30 лет

― Начнем с потолков и стен, затем полы и установка дверей, — делится планами победитель. — Подвесные потолки делать не буду. Плитку на кухне тоже не хочу класть, надо чтобы стены «дышали». А обои ― цвета кофе с молоком, он спокойный, мне нравится.



Пенсионер планирует и дальше ловить удачу и выигрывать призы от «Евроопта», который, кстати, находится всего в нескольких шагах от нового дома победителя.

― Вот сегодня купил еще один «товар удачи» ― шоколадку. Может быть, повезет выиграть деньги на ремонт, — улыбается Михаил Михайлович.





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