Нужна помощница? Обращайтесь в отделение социальной помощи на дому Осиповичского РЦСОН

Отделение социальной помощи на дому — структурное подразделение районного центра социального обслуживания населения. Его главная задача — максимально продлить пребывание людей пожилого возраста в привычной для них среде обитания, поддержать их социальный статус, защитить права и законные интересы.

На надомное обслуживание принимаются нетрудоспособные инвалиды I и II групп; неработающие граждане, достигшие 60-летнего возраста и старше, общеустановленного пенсионного возраста, имеющие право на государственную пенсию.

Социальные услуги оказываются гражданам на безвозмездной и возмездной основе.

Без взимания платы они предоставляются малообеспеченным одиноким гражданам, среднедушевой доход которых ниже бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату подачи заявления об оказании соцуслуг (206,58 руб.); в порядке исключения ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших и одиноким лицам, пострадавшим от последствий войны. На условиях частичной оплаты — одиноким нетрудоспособным гражданам (семьям), среднедушевой доход которых не превышает 200% утвержденного в установленном порядке бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (413,16 руб.).

Остальным категориям граждан услуги предоставляются на условиях полной оплаты.

Для нетрудоспособной семьи размер полной оплаты составляет 80% тарифа на социальные услуги для каждого члена семьи.

За подробной информацией можно обратиться по телефону 73-372.

Отделение срочного соцобслуживания оказывает также разовые услуги, не входящие в Перечень бесплатных и общедоступных услуг госучреждений социального обслуживания. Ознакомиться с перечнем и тарифами можно по телефону 56-237.

Ирина Вирмаускене,

директор РЦСОН.