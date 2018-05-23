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Лукашенко: Полоцкий госуниверситет занял заслуженное место в национальной системе образования
24.05.2018 08:14 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 мая. Александр Лукашенко направил поздравление коллективу Полоцкого государственного университета по случаю 50-летия со дня основания вуза.
"Являясь достойным преемником просветительских традиций полоцкой земли, университет занял заслуженное место в национальной системе образования, — цитирует послание пресс-служба президента. — Шагая в ногу со временем, преподаватели вуза активно осваивают и внедряют новые направления, методики и технологии обучения. Ученые университета проводят фундаментальные и прикладные исследования. Результаты этой деятельности признаны отечественной и мировой научной общественностью".
Лукашенко также отметил, что "благодаря усердной и слаженной работе профессорско-преподавательского состава и студентов университет динамично развивается, уверенно смотрит в будущее".
БелаПАН.
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Минск, 24 мая. Александр Лукашенко направил поздравление коллективу Полоцкого государственного университета по случаю 50-летия со дня основания вуза. "Являясь...
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