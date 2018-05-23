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Лукашенко — Кириллу: Ваша плодотворная деятельность на посту предстоятеля РПЦ всемерно способствует укреплению нравственных ориентиров в современном мире
24.05.2018 07:54 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 мая. Александр Лукашенко поздравил 71-летнего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства.
"Ваши богатый опыт служения и созидательный труд направлены на сохранение и развитие духовного и культурного наследия славянских народов, а плодотворная деятельность на посту предстоятеля Русской православной церкви всемерно способствует укреплению нравственных ориентиров в современном мире", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба президента.
Лукашенко "глубоко убежден, что патриарх Кирилл и впредь будет приумножать ценность христианских традиций, построенных на идеалах добра, справедливости и милосердия".
БелаПАН.
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Лукашенко — Кириллу: Ваша плодотворная деятельность на посту предстоятеля РПЦ всемерно способствует укреплению нравственных ориентиров в современном мире
Минск, 24 мая. Александр Лукашенко поздравил 71-летнего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. "Ваши богатый опыт служения и...
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