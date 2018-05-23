У белоруса в Греции украли паспорт - 10 дней ушло на то, чтобы получить справку о возвращении домой

Белорус Дмитрий Скумс поехал с друзьями в Грецию походить под парусом по Кикландскому архипелагу. 13 мая он должен был улетать домой, но за день до этого у парня украли паспорт.



Дмитрий Скумс. Фото предоставлено Дмитрием Скумсом

— Паспорт, видимо, украли на улице. 13 мая я позвонил на горячую линию МИДа, так как белорусского посольства в Греции нет. Оказалось, что ближайшая страна, где есть наше посольство, — Болгария. Туда я позвонил 14 мая, — рассказывает Дмитрий.

Если белорус за границей потерял или у него украли паспорт, чтобы вернуться домой, нужно получить в ближайшем посольстве Беларуси свидетельство на возвращение. На сайте посольство Беларуси в Болгарии указано, что согласно законодательству, срок выдачи свидетельства на возвращение составляет до 1 месяца со дня обращения. На практике, при наличии всех необходимых документов, свидетельство может быть выдано в день обращения. При отсутствии у гражданина документов, удостоверяющих личность, требуется установление личности. Это занимает от одного до нескольких дней. Свидетельство на возвращение выдается после установления личности. Чтобы получить свидетельство на возвращение, нужно подать заявление на его выдачу, заявление с указанием обстоятельств утраты паспорта, две цветные фотографии размером 35×45 мм, справку о том, что случилось с паспортом, например, из полиции. Также нужно оплатить консульский сбор — 20 евро. Если посольство находится не в той стране, где вы потеряли паспорт, также придется заплатить за пересылку документов.

В Афинах есть посольство России, решить вопрос можно через него. Там нужно сдать пакет документов. Туда в том числе входит заявление в полицию по поводу кражи паспорта, заполненная анкета. Также надо оплатить пошлину в 20 евро, 20 евро за пересылку и 7 евро — сбор банка. Общая сумма — 47 евро. Документы по электронной почте россияне высылают в посольство Беларуси в Софии.

При этом оплату надо перевести на банковский счет. И без этой оплаты в посольстве России в Афинах не принимают пакет документов.

— Счет в белорусском посольстве мне продиктовать или выслать по электронной почте отказались. В итоге пришлось лишний раз ехать в российское посольство на окраину города, чтобы его узнать. Я поехал, взял его и здесь выяснилось, что в Греции его оплатить может только тот, у кого в банке есть счет. А чтобы открыть счет, нужен паспорт. Через минский банк оплату мы перевести не смогли, пришлось просить друзей в Израиле. Они отправили деньги, но там что-то не прошло, — рассказывает Дмитрий. — По идее, в особых обстоятельствах свидетельство на возвращение могут выдать бесплатно. Но выслать его бесплатно, как мне объяснили, не разрешит бухгалтер посольства.



Фото предоставлено Дмитрием Скумсом

В посольстве Беларуси в Болгарии (в Греции и на Кипре по совместительству) сложившуюся ситуацию объясняют тем, что оплата пошлины и услуги за пересылку на их счет от друзей Дмитрия из Израиля по каким-то причинам так и не поступила. А без этого они не имеют права высылать свидетельство на возвращение. При этом добавляют, что в подобных ситуациях никогда не было проблем, так как механизм отлажен.

— Человек обращается в российское консульство, нам в тот же день или на следующий поступают документы. Мы их делаем и высылаем. Но так как оплату надо предоставлять в российское консульство, они не пересылали документы, пока ее не будет. Это государственный счет, на него должны поступать деньги. Нас проверяют, — объяснили в посольстве.

В диппредставительстве говорят, когда поняли, что у Дмитрия нет возможности попросить греков помочь оплатить счет, предложили обратиться к почетному консула Беларуси в Греции. Дмитрий рассказал, что он не видел смысла в этом, так как почетный консул находится в Салониках, а это примерно 500 км от Афин.

Информация по белорусу в посольство в Болгарии из российского посольства в Греции пришла только в пятницу, 18 мая. В итоге оплата все равно не прошла и пришлось запрашивать разрешение у консульского отдела МИДа на то, чтобы выдать свидетельство на возвращение без подтверждения оплаты.

В посольстве заметили, что, по их информации 23 мая, в 10.53 свидетельство на возвращение молодого человека домой уже было в посольстве России в Афинах. Дмитрий говорит, что так как по его информации документ прилетел 23 мая поздно, он его сможет забрать только 24 мая утром. А это значит, что от момента обращения в посольство Беларуси в Болгарии до того, как он заберет свидетельство, прошло десять дней.