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У белоруса в Греции украли паспорт - 10 дней ушло на то, чтобы получить справку о возвращении домой
24.05.2018 10:13 — Новости Общества | Tut.by
Белорус Дмитрий Скумс поехал с друзьями в Грецию походить под парусом по Кикландскому архипелагу. 13 мая он должен был улетать домой, но за день до этого у парня украли паспорт.
— Паспорт, видимо, украли на улице. 13 мая я позвонил на горячую линию МИДа, так как белорусского посольства в Греции нет. Оказалось, что ближайшая страна, где есть наше посольство, — Болгария. Туда я позвонил 14 мая, — рассказывает Дмитрий.
В Афинах есть посольство России, решить вопрос можно через него. Там нужно сдать пакет документов. Туда в том числе входит заявление в полицию по поводу кражи паспорта, заполненная анкета. Также надо оплатить пошлину в 20 евро, 20 евро за пересылку и 7 евро — сбор банка. Общая сумма — 47 евро. Документы по электронной почте россияне высылают в посольство Беларуси в Софии.
При этом оплату надо перевести на банковский счет. И без этой оплаты в посольстве России в Афинах не принимают пакет документов.
— Счет в белорусском посольстве мне продиктовать или выслать по электронной почте отказались. В итоге пришлось лишний раз ехать в российское посольство на окраину города, чтобы его узнать. Я поехал, взял его и здесь выяснилось, что в Греции его оплатить может только тот, у кого в банке есть счет. А чтобы открыть счет, нужен паспорт. Через минский банк оплату мы перевести не смогли, пришлось просить друзей в Израиле. Они отправили деньги, но там что-то не прошло, — рассказывает Дмитрий. — По идее, в особых обстоятельствах свидетельство на возвращение могут выдать бесплатно. Но выслать его бесплатно, как мне объяснили, не разрешит бухгалтер посольства.
В посольстве Беларуси в Болгарии (в Греции и на Кипре по совместительству) сложившуюся ситуацию объясняют тем, что оплата пошлины и услуги за пересылку на их счет от друзей Дмитрия из Израиля по каким-то причинам так и не поступила. А без этого они не имеют права высылать свидетельство на возвращение. При этом добавляют, что в подобных ситуациях никогда не было проблем, так как механизм отлажен.
— Человек обращается в российское консульство, нам в тот же день или на следующий поступают документы. Мы их делаем и высылаем. Но так как оплату надо предоставлять в российское консульство, они не пересылали документы, пока ее не будет. Это государственный счет, на него должны поступать деньги. Нас проверяют, — объяснили в посольстве.
В диппредставительстве говорят, когда поняли, что у Дмитрия нет возможности попросить греков помочь оплатить счет, предложили обратиться к почетному консула Беларуси в Греции. Дмитрий рассказал, что он не видел смысла в этом, так как почетный консул находится в Салониках, а это примерно 500 км от Афин.
Информация по белорусу в посольство в Болгарии из российского посольства в Греции пришла только в пятницу, 18 мая. В итоге оплата все равно не прошла и пришлось запрашивать разрешение у консульского отдела МИДа на то, чтобы выдать свидетельство на возвращение без подтверждения оплаты.
В посольстве заметили, что, по их информации 23 мая, в 10.53 свидетельство на возвращение молодого человека домой уже было в посольстве России в Афинах. Дмитрий говорит, что так как по его информации документ прилетел 23 мая поздно, он его сможет забрать только 24 мая утром. А это значит, что от момента обращения в посольство Беларуси в Болгарии до того, как он заберет свидетельство, прошло десять дней.
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Белорус Дмитрий Скумс поехал с друзьями в Грецию походить под парусом по Кикландскому архипелагу. 13 мая он должен был улетать домой, но за день до этого у парня...
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