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На 19-летнего работника магазина в Минске завели дело после хищения 24 тысяч рублей из кассы
24.05.2018 10:27 — Новости Общества | Tut.by
Столичная милиция задержала 19-летнего парня, который работал дежурным по торговому залу в одном из магазинов. По версии следствия, он переводил деньги на свою карту в отсутствие кассира. Об этом
Сначала молодой человек переводил от 20 до 50 рублей на свою карточку. А потом, чувствуя безнаказанность, увеличил суммы.
По данным милиции, деньги парень тратил на покупку телефона, ноутбука и дорогие подарки для девушки. На все вопросы он заявил: ему делает переводы друг из Германии.
Как пояснил задержанный, схему ему подсказал некий знакомый. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК (Хищение путем использования компьютерной техники), ему грозит до 10 лет. Раньше у парня не было проблем с законом.
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Теперь парню грозит до 10 лет лишения свободы.
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