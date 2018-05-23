На 19-летнего работника магазина в Минске завели дело после хищения 24 тысяч рублей из кассы

Столичная милиция задержала 19-летнего парня, который работал дежурным по торговому залу в одном из магазинов. По версии следствия, он переводил деньги на свою карту в отсутствие кассира. Об этом сообщает канал «Беларусь 1».

Сначала молодой человек переводил от 20 до 50 рублей на свою карточку. А потом, чувствуя безнаказанность, увеличил суммы.

По данным милиции, деньги парень тратил на покупку телефона, ноутбука и дорогие подарки для девушки. На все вопросы он заявил: ему делает переводы друг из Германии.

Как пояснил задержанный, схему ему подсказал некий знакомый. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК (Хищение путем использования компьютерной техники), ему грозит до 10 лет. Раньше у парня не было проблем с законом.