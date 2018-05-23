В Беларуси внедряются щадящие хирургические методы лечения щитовидной железы

Об этом сообщила заведующая кафедрой эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) Лариса Данилова, передает корреспондент БЕЛТА.



«Приходят новые технологии, более щадящие. Так, в Беларуси реализуется проект по использованию совершенно новой технологии малоинвазивной тиреоидной хирургии. В нем задействованы 10-я клиническая больница и Белорусская медицинская академия последипломного образования. Проведен проект с Минским городским клиническим онкологическим диспансером по лазерной малоинвазивной хирургии. Десять лет мы сотрудничаем с коллегами из Токио, наши специалисты получают навыки эндоскопической тиреоидной хирургии», — рассказала Лариса Данилова. Что касается традиционных методов лечения рака щитовидной железы, то пришли новые препараты — ингибиторы тирозинкиназы. Они используются при агрессивных формах патологии. По словам Ларисы Даниловой, фобии в отношении рака щитовидной железы уходят. На международном уровне появилось новое течение, которое выступает против активного скрининга. «Абсолютно не поддерживаю эту позицию, что врач не должен пальпировать щитовидную железу», — заметила медик. Заместитель главврача по организационно-методической работе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Ольга Салко обратила внимание, что в Беларуси выстроена четкая система выявления заболеваний щитовидной железы и оказания помощи. УЗИ щитовидной железы и гормональные исследования — общедоступные мероприятия. Рост заболеваемости, по мнению специалиста, связан не только с повышением доступности диагностики, но и влиянием эндокринных дизрапторов — веществ, которые есть в воде, воздухе, косметике, например, триклозан, фталаты, пестициды. К слову, Беларусь задействована в проекте ВОЗ по выявлению влияния эндокринных дизрапторов на эндокринную патологию. По информации специалистов, на сегодня в мире по заболеваемости раком щитовидной железы лидируют США, Республика Корея и Франция.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси внедряются щадящие хирургические методы лечения щитовидной железы Об этом сообщила заведующая кафедрой эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) Лариса Данилова, передает...