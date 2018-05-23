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В Беларуси внедряются щадящие хирургические методы лечения щитовидной железы

24.05.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Об этом сообщила  заведующая кафедрой эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) Лариса Данилова, передает корреспондент БЕЛТА.
В Беларуси внедряются щадящие хирургические методы лечения щитовидной железы
«Приходят новые технологии, более щадящие. Так, в Беларуси реализуется проект по использованию совершенно новой технологии малоинвазивной тиреоидной хирургии. В нем задействованы 10-я клиническая больница и Белорусская медицинская академия последипломного образования. Проведен проект с Минским городским клиническим онкологическим диспансером по лазерной малоинвазивной хирургии. Десять лет мы сотрудничаем с коллегами из Токио, наши специалисты получают навыки эндоскопической тиреоидной хирургии», — рассказала Лариса Данилова. Что касается традиционных методов лечения рака щитовидной железы, то пришли новые препараты — ингибиторы тирозинкиназы. Они используются при агрессивных формах патологии. По словам Ларисы Даниловой, фобии в отношении рака щитовидной железы уходят. На международном уровне появилось новое течение, которое выступает против активного скрининга. «Абсолютно не поддерживаю эту позицию, что врач не должен пальпировать щитовидную железу», — заметила медик. Заместитель главврача по организационно-методической работе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Ольга Салко обратила внимание, что в Беларуси выстроена четкая система выявления заболеваний щитовидной железы и оказания помощи. УЗИ щитовидной железы и гормональные исследования — общедоступные мероприятия. Рост заболеваемости, по мнению специалиста, связан не только с повышением доступности диагностики, но и влиянием эндокринных дизрапторов — веществ, которые есть в воде, воздухе, косметике, например, триклозан, фталаты, пестициды. К слову, Беларусь задействована в проекте ВОЗ по выявлению влияния эндокринных дизрапторов на эндокринную патологию. По информации специалистов, на сегодня в мире по заболеваемости раком щитовидной железы лидируют США, Республика Корея и Франция.

 
 
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Об этом сообщила  заведующая кафедрой эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) Лариса Данилова, передает...
 
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