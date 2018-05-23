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Опасности взросления …

24.05.2018 — Новости Общества | Единство  
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Традиционно в данном мероприятии приняли участие сотрудники Борисовского РУВД. Ведь главная цель собрания – привлечь внимание родителей к решению проблем негативных проявлений среди несовершеннолетних.

Перед родителями выступил заместитель начальника Борисовского РУВД по ИРиКО подполковник милиции Андрей Шутко, который привел статистику преступлений на Борисовщине и примеры наиболее часто встречающихся правонарушений подростков. В завершение своего выступления заместитель начальника управления довел до родителей информацию о возможности поступления в учебные заведения  системы МВД Республики Беларусь, о порядке и требованиях, предъявляемых для поступления и о дальнейшем их трудоустройстве в органы внутренних дел.

Не менее важным вопросом, обсуждаемым на мероприятии, был вопрос профилактики наркотической зависимости в подростковой среде и ответственности за незаконный оборот наркотиков. С соответствующей тематикой  выступил заместитель начальника отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД подполковник милиции Игорь Позняков. Также особое внимание сотрудник милиции уделил вопросу нахождения подростков в глобальной сети Интернет и посоветовал родителям больше уделять внимание своим детям: чем они занимаются  во внеучебное время.

Правоохранители в очередной раз напомнили присутствующим, что главным примером для детей являются их родители, поэтому особенно важно, чтобы взрослые своим личным примером показывали и тем самым формировали у своих чад законопослушное поведение.

Яна Коржавина, официальный представитель Борисовского РУВД

http://www.borisov.minsk-region.by

 
 
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На базе государственного учреждения образования «Средняя школа№ 8 г. Борисова» состоялось общешкольное родительское собрание.
 
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