Опасности взросления …

Традиционно в данном мероприятии приняли участие сотрудники Борисовского РУВД. Ведь главная цель собрания – привлечь внимание родителей к решению проблем негативных проявлений среди несовершеннолетних.

Перед родителями выступил заместитель начальника Борисовского РУВД по ИРиКО подполковник милиции Андрей Шутко, который привел статистику преступлений на Борисовщине и примеры наиболее часто встречающихся правонарушений подростков. В завершение своего выступления заместитель начальника управления довел до родителей информацию о возможности поступления в учебные заведения системы МВД Республики Беларусь, о порядке и требованиях, предъявляемых для поступления и о дальнейшем их трудоустройстве в органы внутренних дел.

Не менее важным вопросом, обсуждаемым на мероприятии, был вопрос профилактики наркотической зависимости в подростковой среде и ответственности за незаконный оборот наркотиков. С соответствующей тематикой выступил заместитель начальника отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД подполковник милиции Игорь Позняков. Также особое внимание сотрудник милиции уделил вопросу нахождения подростков в глобальной сети Интернет и посоветовал родителям больше уделять внимание своим детям: чем они занимаются во внеучебное время.

Правоохранители в очередной раз напомнили присутствующим, что главным примером для детей являются их родители, поэтому особенно важно, чтобы взрослые своим личным примером показывали и тем самым формировали у своих чад законопослушное поведение.

Яна Коржавина, официальный представитель Борисовского РУВД