МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, сеющие разумное, доброе, вечное, ВСТРЕТИЛИСЬ НА СЦЕНЕ

Участники представляли на суд членов жюри интересные портфолио, увлекательные уроки, ярко презентовали свою деятельность, говорили о достижениях, жизненной позиции и профессиональном кредо, рассуждали о педагоге прошлого, настоящего и будущего, впитывали опыт друг друга. Каждое из выступлений было особенным: одни удивляли судейскую коллегию зажигательными танцами, другие представляли прекрасные музыкальные композиции и разыгрывали превосходные представления, кто-то делился сокровенными мыслями и доказывал свою приверженность избранному делу. На сцене молодых учителей поддерживали их ученики и умудренные опытом коллеги.

Время конкурсных испытаний пролетело незаметно. За выступлениями педагогов следило компетентное жюри во главе с заместителем начальника отдела образования, спорта и туризма С.В. Гореликом, из уст которого было сказано немало добрых слов, возвышающих профессию учителя. В свою очередь, глава отдела образования района А.В. Волков отметил, что свой опыт, мастерство и неповторимый стиль продемонстрировали достойные молодые дарования, которыми может поистине гордиться старшее поколение педагогов.

Подарки к значимому событию в образовательной жизни Борисовщины преподнесли представители отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома, районного комитета профсоюза работников образования и науки, а также БРО РОО «Белая Русь». По словам Владимира Васильева, все участники мастерски представили свою педагогическую деятельность, точно и проникновенно донесли до присутствующих собственные взгляды на профессию и достойны наивысших наград. Но, как и в любом соревновании, были выявлены сильнейшие.

НА ПЕРВУЮ СТУПЕНЬКУ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЬЕДЕСТАЛА в номинации «Естественные науки» встала учитель химии и биологии СШ №18 г. Борисова Е.А. Воривоцкая (фото 2). Невзирая на небольшой опыт, девушка полна идей. Елизавета постоянно самосовершенствуется, старается быть примером для учащихся, удивлять их на занятиях и делает все возможное, чтобы заинтересовать ребят в изучении преподаваемых ею предметов.

– Окончив 11 классов, поступила в БГПУ им. М. Танка на факультет естествознания. После чего трудоустроилась в СШ №18, где работаю третий год, – рассказала Елизавета Александровна. – В числе первых трудностей, с которыми столкнулась, когда пришла в школу, было классное руководство. Сейчас понимаю, что это не только огромная ответственность, но и большое счастье. Дети взрослеют, расту и я вместе с ними профессионально. Спасибо моему наставнику – преподавателю химии Илоне Георгиевне Ридецкой за поддержку на педагогическом поприще, веру в мои силы и подготовку к этому конкурсу. Бессонные ночи и активные репетиции не прошли даром. Для того, чтобы быть хорошим педагогом, нужно любить то, что преподаешь, и тех, кого учишь. Отдельная благодарность организаторам за возможность заявить о себе и перенять опыт молодых педагогов нашего края.

АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ районного конкурса стала преподаватель русского языка и литературы лошницкой гимназии Е.С. Ляшневская (фото 1), лидировавшая в номинации «Гуманитарные науки» и набравшая по итогам конкурсных испытаний наибольшее количество баллов.

Екатерина Станиславовна счастлива, что ее профессиональный путь, как и мечтала с ранних лет, связан с преподаванием и постоянным общением с детьми. Она помогает ребятам раскрываться и осознавать свою неповторимость, дарит им тепло и любовь, обогащает духовно.

– Мой отец Станислав Иванович около 20 лет работает мастером производственного обучения. Старшая сестра Ирина в профессии уже 13 лет. Она учитель математики и информатики, – поделилась Екатерина Станиславовна. – Однако большее влияние на мой выбор профессии оказали не родные, а учителя лошницкой гимназии, где я училась. Сегодня они щедро делятся со мной своим опытом и секретами мастерства.