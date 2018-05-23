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Одного из пострадавших в ДТП под Каменцем детей выписали из больницы
24.05.2018 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Одного из шести подростков, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии под Каменцем, выписали из Брестской областной больницы,
«Ситуация развивается в хорошем направлении. Одного из мальчиков 23 мая мы выписали в удовлетворительном состоянии. Он в сопровождении родителей выехал домой. В реанимации находится один подросток. Состояние его тяжелое, но динамика положительная», — отметил Александр Карпицкий.
В других отделениях Брестской областной больницы находятся еще четверо украинских школьников. Их состояние характеризуется от удовлетворительного до средней степени тяжести.
Авария, в которой пострадали школьники из Сумской области,
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В других отделениях Брестской областной больницы находятся еще четверо украинских школьников. Их состояние характеризуется от удовлетворительного до средней...
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