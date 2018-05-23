Одного из пострадавших в ДТП под Каменцем детей выписали из больницы

Одного из шести подростков, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии под Каменцем, выписали из Брестской областной больницы, сообщил БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Александр Карпицкий.





«Ситуация развивается в хорошем направлении. Одного из мальчиков 23 мая мы выписали в удовлетворительном состоянии. Он в сопровождении родителей выехал домой. В реанимации находится один подросток. Состояние его тяжелое, но динамика положительная», — отметил Александр Карпицкий.

В других отделениях Брестской областной больницы находятся еще четверо украинских школьников. Их состояние характеризуется от удовлетворительного до средней степени тяжести.

Авария, в которой пострадали школьники из Сумской области, произошла утром 13 мая на трассе Р98 . Микроавтобус Renault Master врезался в погрузчик «Амкодор». В результате 12-летний мальчик погиб на месте происшествия . Еще шесть подростков были госпитализированы в Каменецкую райбольницу, а оттуда транспортированы в Брестскую областную больницу.